International

oi-Mahesh Malnad

ಲೆಬನಾನ್‌ನ ರಾಜಧಾನಿ ಬಂದರು ನಗರಿ ಬೈರುತ್ ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸ್ಫೋಟ, ಅಗ್ನಿ ದುರಂತ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಅಮೋನಿಯಂ ನೈಟ್ರೇಟ್ ಸ್ಫೋಟವಾದ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಬಳಿಕ ಭಾರಿ ಅಗ್ನಿ ಆಕಸ್ಮಿಕವನ್ನು ಗುರುವಾರದಂದು ಇಲ್ಲಿನ ಬಂದರು ಪ್ರದೇಶ ಕಂಡಿದೆ.

ಬೈರುತ್‌ ಬಂದರು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿನ ಹೊತ್ತಿಕೊಂಡಿರುವ ಬೆಂಕಿ ಭಾರಿ ದಟ್ಟವಾದ ಕಪ್ಪು ಹೊಗೆಯನ್ನು ನಗರ ತುಂಬೆಲ್ಲ ಹರಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಅಪಘಾತಕ್ಕೆ ಏನು ಕಾರಣ ಎಂಬುದು ಇನ್ನೂ ತಿಳಿದು ಬಂದಿಲ್ಲ.

ಧನದಾಹಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾಯಿತಾ ಲೆಬನಾನ್ ರಾಜಧಾನಿ..?

Huge fire at #beirut port right now. Black columns of smoke billowing and you can still see the damage caused by the 4th of August #beirutblast in the background.



When will this nightmare end? If this fire was set on purpose, why don’t authorities warn their citizens beforehand? pic.twitter.com/6FpZZkO9Ol