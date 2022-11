ಅಮೆರಿಕ ಮಧ್ಯಂತರ ಚುನಾವಣೋತ್ತರ ಸಮೀಕ್ಷೆ: ಮತದಾರರ ಒಲವು ಯಾರ ಕಡೆಗೆ?

International

oi-Minuddin Nadaf

ವಿಶ್ವದ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಅಮೆರಿಕದ ಮಧ್ಯಂತರ ಚುನಾವಣೆ ಮಂಗಳವಾರ ನಡೆದ ಮತದಾನ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಚುನಾವಣೆಗಳು ಅಮೆರಿಕದ ಎರಡೂ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಅಂದರೆ ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ಪಕ್ಷ ಮತ್ತು ಡೆಮಾಕ್ರಟಿಕ್ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳ ಗಣಿತವನ್ನು ನೀವು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ಈ ಚುನಾವಣೆಯ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು 2024ರಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಚುನಾವಣೆಗಳ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಮತ್ತು ಬರಾಕ್ ಒಬಾಮಾ ಕೂಡ ಈ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚುನಾವಣೆಗಳು ಅಮೆರಿಕದ ಹಾಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜೋ ಬೈಡನ್ ಅವರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ನಡೆದ ಸಂಸತ್‌ನ ಮಧ್ಯಂತರ ಚುನಾವಣೆಗಳ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಅಮೆರಿಕದ ಮತದಾರರು ಮತದಾನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಣದುಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಗರ್ಭಪಾತದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಅಪರಾಧ, ವಲಸೆ ಮತ್ತು ಬಂದೂಕು ನೀತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮತದಾರರು ಒತ್ತು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಬೈಡೆನ್ ಅವರ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಪ್ರಜೆಗಳು ಸಂತೋಷವಾಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಬಾರಿ ಅವರನ್ನು ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನಾಗಿ ನೋಡಲು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಚುನಾವಣೋತ್ತರ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳಿಂದ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.

An exit poll conducted on US midterm elections showed that the top issues for American voters were inflation and abortion, while seven out of 10 disapproved of current President Joe Biden for the second presidential term.