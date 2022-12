ಟ್ವಿಟರ್ ಸಿಇಒ ಹುದ್ದೆಗೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಲು ಮುಂದಾದ ಎಲಾನ್‌ ಮಸ್ಕ್‌

International

oi-Ravindra Gangal

ಸ್ಯಾನ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕೋ, ಡಿಸೆಂಬರ್‌ 21: ಟ್ವಿಟರ್‌ ಸಿಇಒ ಹುದ್ದೆಗೆ ಎಲೋನ್ ಮಸ್ಕ್ ಅವರು ರಾಜೀನಾಮೆ ನಿಡಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಟ್ವಿಟರ್‌ ಸಿಇಒ ಹುದ್ದೆಗೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೇ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಮಸ್ಕ್‌ ಬುಧವಾರ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ, ಟ್ವಿಟರ್‌ನ ಪ್ರಮುಖ ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ಮುನ್ನೆಡೆಸುವುದಾಗಿಯೂ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

'ಯಾರಾದರೂ ಮೂರ್ಖತನ ಹೊಂದಿದವರು ಟ್ವಿಟರ್‌ ಸಿಇಒ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡುತ್ತೇನೆ' ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಆ ನಂತರ, ನಾನು ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಮತ್ತು ಸರ್ವರ್‌ಗಳ ತಂಡಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಮಸ್ಕ್ ಟ್ವಿಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

I will resign as CEO as soon as I find someone foolish enough to take the job! After that, I will just run the software & servers teams.