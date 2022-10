ಅಮೆರಿಕಾಗೆ ಹೋಗಲು ಬೇಕಿರುವ ಪ್ರವಾಸಿ ವೀಸಾ ಪಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ? ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ

International

ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್, ಅ. 14: ರಜೆಯಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕಾ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಭಾರತದಿಂದ ದೇಶಕ್ಕೆ ಪ್ರವಾಸಿ ವೀಸಾವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ, ಈ ಪ್ರವಾಸಿ ವೀಸಾ ಪಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬ ಚಿಂತೆಯಿದ್ದರೇ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಿ. ಅದರ ಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.

ಪ್ರವಾಸಿ ವೀಸಾವು ವಲಸೆರಹಿತ ವೀಸಾ ಆಗಿದ್ದು, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸೀಮಿತ ಅವಧಿಯವರೆಗೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್‌ಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್‌ಗೆ ಪ್ರವಾಸಿ ವೀಸಾಕ್ಕಾಗಿ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ದಾಖಲೆಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ಪ್ರವಾಸಿ ವೀಸಾದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ

ಅಮೆರಿಕಾಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಬೇಕಿರುವ B1 ಮತ್ತು B2 ಪ್ರವಾಸಿ ವೀಸಾಗಳು:

ವ್ಯಾಪಾರ-ಸಂಬಂಧಿತ ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಗಾಗಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್‌ಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಜನರು B1 ವೀಸಾವನ್ನು (ವ್ಯಾಪಾರ ವೀಸಾ) ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಂದಗಳ ಮಾತುಕತೆ, ಸಮ್ಮೇಳನಗಳಿಗೆ ಹಾಜರಾಗುವುದು, ಸಮಾವೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಸೆಮಿನಾರ್‌ಗಳು ಸೇರಿವೆ.

B2 ವೀಸಾ (ಸಂದರ್ಶಕರ ವೀಸಾ) ಮನರಂಜನಾ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ, ಸ್ನೇಹಿತರು ಅಥವಾ ಸಂಬಂಧಿಕರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಲು ಅಥವಾ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಅಮೆರಿಕಾಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಪ್ರವಾಸಿ ವೀಸಾಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ದಾಖಲೆಗಳು:

ರಾಯಭಾರಿಯ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ವೀಸಾ ಸಂದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗುವಾಗ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ದಾಖಲೆಯೆಂದರೆ ನೇಮಕಾತಿ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ, ಇದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಅರ್ಜಿ ಸಂಖ್ಯೆ, ನಿಗದಿತ ವೀಸಾ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿ ಮತ್ತು ಇತರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿವರಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.

ರಾಯಭಾರಿಯ ಕಚೇರಿ ಭೇಟಿಗಾಗಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾದ ದೃಢೀಕರಣ ಪುಟದ ಪ್ರಿಂಟ್ಔಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.

ಯುಎಸ್‌ಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಮತ್ತೊಂದು ಸಂಬಂಧಿತ ದಾಖಲೆ ಎಂದರೆ ಪಾಸ್‌ಪೋರ್ಟ್. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹಿಂದಿನ ಪಾಸ್‌ಪೋರ್ಟ್ ಅವಧಿ ಮುಗಿದಿದ್ದರೆ, ಅವರು ಅದನ್ನು ಸಹ ತೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಅಮೆರಿಕಾ ವೀಸಾಕ್ಕಾಗಿ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಜನನ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಚಾಲಕರ ಪರವಾನಗಿ, ಪೊಲೀಸ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣ ವಿಮೆಯ ಪುರಾವೆಯು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

