ಕೊಲಂಬಿಯಾ: 24 ವಾರಗಳವರೆಗೆ ಗರ್ಭಪಾತ ಅಪರಾಧವಲ್ಲ ಎಂದ ಕೋರ್ಟ್

International

oi-Nayana Bj

ಕೊಲಂಬಿಯಾ, ಫೆಬ್ರವರಿ 22: ಕೊಲಂಬಿಯಾದಲ್ಲಿ 24 ವಾರಗಳವರೆಗಿನ ಗರ್ಭಪಾತವನ್ನು ಅಪರಾಧವಲ್ಲ ಎಂದು ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳಿದೆ.

9 ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಿದ್ದ ನ್ಯಾಯಪೀಠವು ಈ ಕಾನೂನಿನ ಪರ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿದೆ. ಇದು ಗರ್ಭಪಾತದ ವಿರೋಧಿಸುವ ಸಂಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಹಿನ್ನಡೆ ಉಂಟು ಮಾಡಿದ್ದರೆ, ಮಹಿಳಾ ಹಕ್ಕುಗಳ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಐತಿಹಾಸಿಕ ನಿರ್ಧಾರ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.

3 ತಿಂಗಳ ಗರ್ಭಿಣಿಯರು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರದಂತೆ ತಡೆ: SBIಗೆ ನೋಟಿಸ್

ಈ ಕುರಿತ ಅರ್ಜಿಗಳ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ಅಲ್ಲಿನ ಉಚ್ಛ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಮಹತ್ವದ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದ್ದು, ವಿಶ್ವದ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.

ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕೊಲಂಬಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು 24 ವಾರಗಳವರೆಗೆ ಗರ್ಭಪಾತ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅವಕಾಶ ಪಡೆದಂತಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾನೂನಿನ ತರುವಾಯ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿವರ್ಷ 4 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಗರ್ಭಪಾತಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿಯು ಈ ಕಾನೂನಿನ ಪರ ಮತ ಚಲಾಯಿಸುವ ಮುನ್ನ, ಮಹಿಳೆಯು ಪ್ರಾಣಾಪಾಯದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ಭ್ರೂಣ ವಿರೂಪಗೊಂಡಾಗ ಅಥವಾ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಗರ್ಭಧಾರಣೆ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ 24 ವಾರಗಳವರೆಗೆ ಗರ್ಭಪಾತ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.

ಆ ಹಂತದ ನಂತರ, ಅತ್ಯಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ತಾಯಿಯ ಆರೋಗ್ಯವು ಅಪಾಯದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಭ್ರೂಣವು ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಈಗಾಗಲೇ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಗರ್ಭಪಾತವನ್ನು ಅನುಮತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಸೋಮವಾರದ ತೀರ್ಪಿನ ಮೊದಲು, ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ 2006 ರ ನಿರ್ಧಾರದ ಪ್ರಕಾರ ಆ ಮೂರು ಷರತ್ತುಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಗರ್ಭಪಾತವನ್ನು ಅನುಮತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆ ವಿನಾಯಿತಿಗಳ ಹೊರತಾಗಿ, ಗರ್ಭಪಾತವನ್ನು ಮಾಡಿದ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ವೈದ್ಯರು ಇಬ್ಬರೂ 16 ರಿಂದ 54 ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ರಾಜಧಾನಿ ಬೊಗೋಟಾದಲ್ಲಿನ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಕಟ್ಟಡದ ಹೊರಗೆ ನೂರಾರು ಗರ್ಭಪಾತದ ಪರ ಮತ್ತು ವಿರೋಧಿ ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರು ಜಮಾಯಿಸಿದರು.

ಗರ್ಭಪಾತದ ಪರವಾದ ಆಂದೋಲನದ ಬಣ್ಣವಾದ ಹಸಿರು ಸ್ಕಾರ್ಫ್‌ಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿಮಹಿಳೆಯರು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು. ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ, ಗರ್ಭಪಾತ ವಿರೋಧಿ ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರು ನೀಲಿ ಧ್ವಜಗಳನ್ನು ಬೀಸಿದರು ಮತ್ತು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಮಂಡಿಯೂರಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರು.

ಕೊಲಂಬಿಯಾ ಈಗ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ, ಉರುಗ್ವೆ, ಕ್ಯೂಬಾ ಮತ್ತು ಗಯಾನಾ ಜೊತೆಗೆ ಗರ್ಭಪಾತವನ್ನು ಅಪರಾಧೀಕರಿಸಿದ ಐದನೇ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಅಮೇರಿಕನ್ ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಮೆಕ್ಸಿಕೋದಲ್ಲಿ, ದಕ್ಷಿಣ ರಾಜ್ಯವಾದ ಓಕ್ಸಾಕಾ, ಪೂರ್ವ ರಾಜ್ಯ ವೆರಾಕ್ರಜ್, ಮಧ್ಯ ರಾಜ್ಯವಾದ ಹಿಡಾಲ್ಗೊ ಮತ್ತು ಮೆಕ್ಸಿಕೋ ನಗರದಲ್ಲಿ 12 ವಾರಗಳವರೆಗೆ ಅಧಿಕೃತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಹಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಲಂಬಿಯಾ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಕಾಸಾ ಜಸ್ಟಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಕೀಲ ಕ್ಯಾಟಲಿನಾ ಮಾರ್ಟಿನೆಜ್ ಎಎಫ್‌ಪಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಗರ್ಭಪಾತದ ಶಿಕ್ಷೆಯ ಅಸಂವಿಧಾನಿಕತೆಯ ಮೇಲೆ ಕೊಲಂಬಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಕಾಸಾ ಜಸ್ಟಾ ಮೊಕದ್ದಮೆ ಹೂಡಿದರು. ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಅದರ ತೀರ್ಪಿಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರ ವಾದಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿತು.

English summary

Colombia became the latest country in Latin America to expand access to abortion Monday as the nation’s Constitutional Court voted to legalize the procedure until the 24th week of pregnancy.