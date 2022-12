ಒಂದೇ ದಿನ ಚೀನಾದಲ್ಲಿ 3.7 ಕೋಟಿ ಜನರಿಗೆ ಕೋವಿಡ್‌ ಸೋಂಕು

International

oi-Ravindra Gangal

ನವದೆಹಲಿ, ಡಿಸೆಂಬರ್‌ 23: ಈ ವಾರ ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 37 ಮಿಲಿಯನ್ ಜನರು ಕೋವಿಡ್ ಸೋಂಕಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ಸರ್ಕಾರದ ಉನ್ನತ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಅಂದಾಜಿಸಿದೆ.

ಡಿಸೆಂಬರ್‌ನ ಮೊದಲ 20 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 248 ಮಿಲಿಯನ್(24 ಕೋಟಿ 8 ಲಕ್ಷ) ಜನರು ಅಥವಾ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಸುಮಾರು ಶೇ 18 ಜನರು ವೈರಸ್‌ಗೆ ಸೋಂಕಿಗೆ ತುತ್ತಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.

ದೆಹಲಿ ಏಮ್ಸ್‌ನ ಸರ್ವರ್ ಡೌನ್, ಸೈಬರ್‌ ವೈರಸ್‌ ದಾಳಿ ಶಂಕೆ

ಸರ್ಕಾರದ ಉನ್ನತ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಹೇಳಿಕೆ ನಿಖರವಾಗಿದ್ದರೆ, ಸೋಂಕಿನ ಪ್ರಮಾಣವು ಹಿಂದಿನ ದೈನಂದಿನ ದಾಖಲೆಯ ಸುಮಾರು 4 ಮಿಲಿಯನ್‌ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿರಬಹುದು. ಇದನ್ನು ಜನವರಿ 2022ಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಚೀನಾದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆರೋಗ್ಯ ಆಯೋಗದ (NHC) ಆಂತರಿಕ ಸಭೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನು ಬ್ಲೂಮ್‌ಬರ್ಗ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.

ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ ಕಠಿಣ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಕಿತ್ತುಹಾಕಿದ ನಂತರ ಈ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಿವೆ. ಇದು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕವಾಗಿರುವ ಓಮಿಕ್ರಾನ್ ರೂಪಾಂತರಗಳ ಹರಡುವಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

ಚೀನಾದ ನೈಋತ್ಯ ಮತ್ತು ರಾಜಧಾನಿ ಬೀಜಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಸಿಚುವಾನ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಅರ್ಧಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ನಿವಾಸಿಗಳು ಸೋಂಕಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಏಜೆನ್ಸಿ ಅಂದಾಜಿಸಿದೆ.

ಕೋವಿಡ್‌ನಿಂದ ಎಷ್ಟು ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಯಾವುದೇ ಅಂದಾಜು ಮಾಡಲಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ. ಎನ್‌ಎಚ್‌ಸಿಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಮಾ ಕ್ಸಿಯಾವೊಯಿ ಅವರು ಕೋವಿಡ್ ಸಾವುಗಳನ್ನು ಬಗ್ಗೆ ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಬ್ಲೂಮ್‌ಬರ್ಗ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.

ಬೀಜಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ಸೋಂಕಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಕ್ಷೀಣಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಈಗ ಕೋವಿಡ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಉತ್ತುಂಗಕ್ಕೇರಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಏಕಾಏಕಿ ನಗರ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಂದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಚೀನಾಕ್ಕೆ ಕೋವಿಡ್‌ ಸೋಂಕು ಹರಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಏಜೆನ್ಸಿ ಹೇಳಿದೆ.

ಭಾರತದಲ್ಲೂ ಮನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮ

ಚೀನಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಜಗತ್ತಿನ ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ ಸೋಂಕು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಹರಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿವೆ. ಜಿನೋಮ್‌ ಸಿಕ್ವೆನ್ಸಿಂಗ್‌ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಕೇಂದ್ರವು ಸೂಚಿಸಿದೆ.

ಇದಲ್ಲದೇ, ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲೇ ಆರ್‌ಟಿ ಪಿಸಿಆರ್‌ ಟೆಸ್ಟ್‌ ನಡೆಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಹಣಕಾಸು ನೆರವು ನೀಡುವುದಾಗಿಯೂ ಕೇಂದ್ರ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿವರು ದೇಶದಲ್ಲಿನ ಕೋವಿಡ್‌ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಿಸಲು ನಿನ್ನೆ ಉನ್ನತ ಸಭೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.

English summary

Nearly 37 million people in China may have been infected with Covid on a single day this week, according to estimates from the government’s top health authority,