ಸುಯೆಜ್ ಕಾಲುವೆ: 6 ದಿನಗಳ ಬಳಿಕ ಕೊನೆಗೂ ತೇಲಿದ ಹಡಗು

International

oi-Amith

ಕೈರೋ, ಮಾರ್ಚ್ 29: ಕಳೆದ ಆರು ದಿನಗಳಿಂದ ಸುಯೆಜ್ ಕಾಲುವೆಯಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡು ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದ 'ಎವರ್ ಗ್ರೀನ್' ಕಂಟೇನರ್ ಹಡಗು ಸೋಮವಾರ ಕೊನೆಗೂ ಜಲಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಮರಳಿನ ರಾಶಿಯ ಹಿಡಿತದಿಂದ ಮುಕ್ತಗೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ಹಡಗಿನಿಂದ ಉಂಟಾಗಿದ್ದ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಈಜಿಪ್ಟಿನ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಸತತ ಪ್ರಯತ್ನದ ಫಲವಾಗಿ ನಿವಾರಣೆಯಾಗಿದೆ.

ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯ ಜಲಮಾರ್ಗ "ಸೂಯೆಜ್ ಕಾಲುವೆ" ಹಿಂದಿದೆ ರೋಚಕ ಇತಿಹಾಸ

ಹಡಗು ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿರುವ ಭಾಗದಲ್ಲಿನ ಮರಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ತೇಲುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಪುನರಾರಂಭಿಸುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಸುಯೆಜ್ ಕಾಲುವೆ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ತಿಳಿಸಿತ್ತು. ಹಡಗನ್ನು ಭಾಗಶಃ ಹೂಳಿನಿಂದ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ನೇರಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸಲಾಗಿತ್ತು.

ಕಳೆದ ಆರು ದಿನಗಳಿಂದ ಸುಮಾರು 450 ಹಡಗುಗಳು ಮುಂದೆ ಸಾಗಲಾಗದೆ ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಇಷ್ಟು ಹಡಗುಗಳನ್ನು ಸತತವಾಗಿ ಈ ಕಿರಿದಾದ ಮಾರ್ಗದ ಮೂಲಕ ಕಳುಹಿಸುವುದು ಕಷ್ಟಸಾಧ್ಯ. ಹೀಗಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಂಚಾರ ಸಹಜ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರಲು ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಬೇಕಾಗಲಿದೆ ಎನ್ನುವುದು ಇನ್ನೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ.

BREAKING : EVER GIVEN ship has been UNSTUCK & Moving into #Suez Canal after 6 Days!!



Egyptian crew managed to float it moments ago. It’s 5:42 am there: pic.twitter.com/GoMlYjQerL