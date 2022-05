ಭಗವಾನ್ ಬುದ್ಧನ ಜನ್ಮಸ್ಥಳ ನೇಪಾಳದ ಲುಂಬಿನಿ ತಲುಪಿದ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ

International

oi-Minuddin Nadaf

ನವದೆಹಲಿ, ಮೇ 16: ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ನೇಪಾಳ ಭೇಟಿ ಹಲವು ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಇಂದು ಬುದ್ಧ ಪೂರ್ಣಿಮೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಗವಾನ್ ಬುದ್ಧನ ಜನ್ಮ ಸ್ಥಳವಾದ ಲುಂಬಿನಿ (ನೇಪಾಳ)ದಿಂದ ಶಾಂತಿಯ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರು ರೈಲು ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಮೂಲಕ ಬೌದ್ಧ ಯಾತ್ರಾ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಹಲವಾರು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಬಹುದು. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ನೇಪಾಳ ಭೇಟಿಯಿಂದ ಉಭಯ ದೇಶಗಳ ಬಾಂಧವ್ಯ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಲಿದೆ.

ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಸೋಮವಾರ ಬುದ್ಧ ಪೂರ್ಣಿಮೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಗವಾನ್ ಬುದ್ಧನ ಜನ್ಮಸ್ಥಳ ನೇಪಾಳದ ಲುಂಬಿನಿ ತಲುಪಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿನ ಮಹಾದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಜಲವಿದ್ಯುತ್ ಮತ್ತು ಸಂಪರ್ಕ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ನೇಪಾಳದ ಪ್ರಧಾನಿ ಶೇರ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ದೇವುಬಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಹಿಂತಿರುಗಿದ ನಂತರ ಬುದ್ಧ ನಿರ್ವಾಣ ಸ್ಥಳವಾದ ಕುಶಿನಗರದಲ್ಲಿ ತಲೆಬಾಗಿ ನಮಸ್ಕರಿಸಿದನು. ಕುಶಿನಗರದಿಂದ ಪ್ರಧಾನಿ ಸಂಜೆ 4:50ಕ್ಕೆ ಲಖನೌಗೆ ತೆರಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಲುಂಬಿನಿ ತಲುಪಲಿದ್ದಾರೆ. ದೆಹಲಿಗೂ ಮುನ್ನ ಮೋದಿ ಕುಶಿನಗರ ತಲುಪಲಿದ್ದು, ಬಳಿಕ ಮೋದಿ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ನೇಪಾಳಕ್ಕೆ ತೆರಳಲಿದ್ದಾರೆ.

ನೇಪಾಳ ಪ್ರವಾಸವು ಹಲವು ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷತೆ

4 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ನೇಪಾಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ

ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ನೇಪಾಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮೋದಿ ನೇಪಾಳಕ್ಕೆ ಮೂರು ಬಾರಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ಎರಡನೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ನೇಪಾಳಕ್ಕೆ ಇದು ಮೊದಲ ಭೇಟಿಯಾಗಿದೆ. ತಮ್ಮ ಭೇಟಿಯ ವೇಳೆ ಪ್ರಧಾನಿಯವರು ಲುಂಬಿನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ತಂಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಮೋದಿಯವರ ಈ ಭೇಟಿಯು ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ಸಾಮಾಜಿಕ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಧಾನಿಯವರ ಭೇಟಿಯು ಬೌದ್ಧ ಯಾತ್ರಾ ಸ್ಥಳಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ವೇಗವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಯೋಗಿ ಹಲವು ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನೂ ಮಾಡಬಹುದು.

ಪ್ರಧಾನಿ ಬುದ್ಧ ಜಯಂತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ

ಇದುವರೆಗಿನ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯಂತೆ ಮೇ 16ರಂದು ಹೆರಿಟೇಜ್ ಲುಂಬಿನಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಬುದ್ಧ ಜಯಂತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮೋದಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿಯವರು ಬೌದ್ಧ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಂಪರ್ಕದ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಘೋಷಿಸಬಹುದು. ಈ ಉದ್ದೇಶಿತ ಯೋಜನೆಯಡಿ, ಭಾರತದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಕುಶಿನಗರ ಮತ್ತು ಲುಂಬಿನಿ ನಡುವೆ ರೈಲು ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಭಾರತೀಯ ಬೌದ್ಧ ಸ್ಥಳಗಳು ಕಪಿಲವಸ್ತು ಮತ್ತು ಲುಂಬಿನಿಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಮೂಲಕ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಲಿವೆ. ಈ ಯೋಜನೆಗಳ ಕುರಿತು ಭಾರತ ಮತ್ತು ನೇಪಾಳ ನಡುವೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.

Prime Minister Narendra Modi will travel to Lumbini in Nepal on Monday to participate in a ceremony to lay the foundation stone for a centre for Buddhist Culture and Heritage to coincide with Buddha Purnima,