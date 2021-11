COP26 ಶೃಂಗಸಭೆಗೆ ಗೈರು: ಇದು ಚೀನಾ, ರಷ್ಯಾ ಮಾಡಿದ "ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು" ಎಂದು ಬೈಡನ್

International

oi-Sunitha B

ಗ್ಲಾಸ್ಗೋ ನವೆಂಬರ್ 3: ಗ್ಲಾಸ್ಗೋದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ COP26 ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸದಿರುವ ಚೀನಾ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ತೋರಿಸಲು ವಿಫಲವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಯುಎಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜೋ ಬಿಡನ್ ಮಂಗಳವಾರ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಹೊಸ ಹವಾಮಾನ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ರೂಪಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಯುಎನ್ ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ಬೈಡನ್ ತನ್ನದೇ ಆದ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕರೆದರು ಮತ್ತು ಅವರ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಏಕಾಂಗಿ ವಿಧಾನದ ನಂತರ "ಅಮೇರಿಕಾ ಹಿಂತಿರುಗಿದೆ" ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಪುರಾವೆಯನ್ನು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.

"ಚೀನಾ ವಿಶ್ವ ನಾಯಕನಾಗಿ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಅಂಶ ತೋರಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಇದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ. ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಗೆಹರಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ದೇಶಗಳು ಒಗ್ಗೂಡಿ ಚರ್ಚಿಸಬೇಕು. ಆದರೆ ಈ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಚೀನಾ ಭಾಗಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಹೀಗಿದ್ದಾಗ ನೀವು ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಲು ಹೇಗೆ ಸಮರ್ಥರಾಗಿದ್ದೀರಿ?" ಎಂದು ಗ್ಲ್ಯಾಸ್ಗೋದಿಂದ ಹಾರುವ ಮೊದಲು ಬೈಡನ್ ಪತ್ರಕರ್ತರಿಗೆ ಹೇಳಿದರು. "ಇದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ. ಚೀನಾ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದನ್ನು ಇಚ್ಛಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಸಾಕಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಪಂಚದ ಉಳಿದ ಭಾಗಗಳೂ ಚೀನಾದ ನಡುವಳಿಕೆಯನ್ನು ನೋಡಿದವು. ಚೀನಾ ಯಾವ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

2020 ರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ COVID-19 ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗ ಪ್ರಾರಂಭವಾದಾಗಿನಿಂದ ಚೀನಾ ಸಮರ್ಥನೆ ಹಾಗೂ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಕಾರಣವಾದ ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಇಂಗಾಲದ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುವ ಜಿನ್‌ಪಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಬಿಡನ್ ದೂಷಿಸಿದರು. ಜೂನ್‌ನಲ್ಲಿ ಜಿನೀವಾದಲ್ಲಿ ಯುಎಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ ರಷ್ಯಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವ್ಲಾಡಿಮಿರ್ ಪುಟಿನ್ ಬಗ್ಗೆ ಬೈಡನ್ ಇನ್ನಷ್ಟು ಕಟುವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದರು. ರಷ್ಯಾ ವಿಶ್ವದ ನಾಲ್ಕನೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಹೊರಸೂಸುವ ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಅವರು ಗಂಭೀರವಾದ ಹವಾಮಾನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

2050 ರ ವೇಳೆಗೆ ಇಂಗಾಲದ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಶೂನ್ಯಗೊಳಿಸುವ ಭರವಸೆಯೊಂದಿಗೆ ಬೈಡನ್ ಯುಎಸ್ ಹವಾಮಾನ ಕ್ರಮವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರೋಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ವಾರಾಂತ್ಯದ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ 20 ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಜಿನ್‌ಪಿಂಗ್ ಅವರನ್ನು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಭೇಟಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಯುಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮೊದಲೇ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅದು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಎರಡು ದೇಶಗಳು ವರ್ಷಾಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ಭೇಟಿಯಾಗುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದವು. ಯಾವುದೇ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಬೈಡನ್ ಹೇಳಿದರು. ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ತೈವಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ಚೀನಾದ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಸಮರ್ಥನೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ರಂಗಗಳಲ್ಲಿನ ವಿವಾದಗಳಿಂದ ಹದಗೆಟ್ಟಿರುವ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಮಾತುಕತೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ತರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಅವರು ಆಶಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಬೈಡನ್ ಹೇಳಿದರು.

"ನಾನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಲಿದ್ದೇನೆ. ಇದು ಸ್ಪರ್ಧೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸಂಘರ್ಷವಾಗಿರಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಹೇಳಲು ನಾನು ಹಿಂಜರಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ದೈಹಿಕ ಸಂಘರ್ಷದ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿದೆ ಎಂದು ನಾನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವುದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಬೈಡನ್ ಹೇಳಿದರು. ಸ್ವ-ಆಡಳಿತ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವ ಚೀನಾದಿಂದ ತೈವಾನ್ ದಾಳಿಯಾದರೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಮಿಲಿಟರಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಬೈಡನ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ದ್ವೀಪಕ್ಕೆ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಅದು ಅದನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಅಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಎಂದರು. ತೈವಾನ್ ಅನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಉದ್ದೇಶಿಸದೆ, ಬೈಡನ್ ಅವರು ಚೀನಾದೊಂದಿಗೆ ಘರ್ಷಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಈ ಮಧ್ಯೆ ಅಮೆರಿಕಾ 5-11 ವಯೋಮಾನದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಡೋಸ್‌ಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ರವಾನಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. "ಇಂದು, ನಾವು COVID-19 ವಿರುದ್ಧದ ನಮ್ಮ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ಘಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ಬೈಡನ್ ಶ್ವೇತಭವನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಿರಿಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಲಸಿಕೆ ಹಾಕುವುದರಿಂದ "ಪೋಷಕರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಂಗಳುಗಟ್ಟಲೆ ಚಿಂತಿಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಇತರರಿಗೆ ವೈರಸ್ ಹರಡುವ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ವೈರಸ್ ಅನ್ನು ಸೋಲಿಸುವ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಇದು ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಪ್ರಮುಖ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹೇಳಿದರು.

English summary

US President Joe Biden on Tuesday accused China and Russia of failing to show leadership on climate change in blistering criticism of their leaders for not attending the COP26 summit in Glasgow.