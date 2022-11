ಸಂಪತ್ತಿನ ಬಹುಪಾಲು ದಾನ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾದ ಅಮೆಜಾನ್ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಜೆಫ್ ಬೆಜೋಸ್

International

ವಿಶ್ವದ ಶ್ರೀಮಂತರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿರುವ ಜೆಫ್ ಬೆಜೋಸ್ ತಮ್ಮ ಸಂಪತ್ತಿನ ಬಹುಪಾಲು ಹಣ ದಾನ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸಂಪತ್ತಿನ ಬಹುಪಾಲು ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಲು ಮೀಸಲಿಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಮಾನವೀಯತೆಯನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸುವಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಅಂತಹ ಜನರನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ತಾವು ಮುಂದೆಬರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಅಮೆಜಾನ್ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಜೆಫ್ ಬೆಜೋಸ್ ಅವರ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯ $124 ಬಿಲಿಯನ್ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಅವರು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಮೆಜಾನ್‌ನ ಸಿಇಒ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ನಿವೃತ್ತರಾದ ಜೆಫ್, ತಮ್ಮ ಸಂಪತ್ತಿನ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಲು ತಮ್ಮ ಸಂಪತ್ತಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾಗವನ್ನು ವಿನಿಯೋಗಿಸುವುದಾಗಿ ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಆಳವಾದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ವಿಭಜನೆಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಮಾನವೀಯತೆಯನ್ನು ಒಂದುಗೂಡಿಸುವ ಜನರನ್ನು ಈ ಹಂತದ ಮೂಲಕ ಬೆಂಬಲಿಸಲು ನಾನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಅವರು ಸಿಎನ್‌ಎನ್‌ಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಜೆಫ್ ತಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ

ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಜೆಫ್ ಬೆಜೋಸ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತುನ್ನು ಲೋಕೋಪಕಾರ ನೀಡಲು ಯೋಜಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ವಿಶ್ವದ ನೂರಾರು ಶ್ರೀಮಂತರು ತಮ್ಮ ಸಂಪತ್ತಿನ ಬಹುಪಾಲು ದತ್ತಿ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ದಾನ ಮಾಡಲು ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಗಿವಿಂಗ್ ಪ್ಲೆಡ್ಜ್‌ಗೆ ಸಹಿ ಮಾಡದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ವಿಮರ್ಶಕರು ಜೆಫ್ ಬೆಜೋಸ್ ಅವರನ್ನು ಟೀಕಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಜೆಫ್ ಅವರ ಪಾಲುದಾರರು ಸಹ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜೆಫ್ ಬೆಜೋಸ್ ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೆಫ್ ತನ್ನ ಜೀವಿತಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಪಾದಿಸಿದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದೆಯೇ ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ, ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ ಜೆಫ್ ಬೆಜೋಸ್, "ಹೌದು, ನಾನು ದಾನ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಆದರೆ, "ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ." ಎಂದು ಬೆಜೋಸ್ ಹೇಳಿದರು.

ದಾನ ಮಾಡಲು ಪ್ರಜ್ಞಾಪೂರ್ವಕ ನಿರ್ಧಾರ

ನನಗೆ ಅಮೆಜಾನ್ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು ಸುಲಭವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಇದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಸಂಗಾತಿ ಮತ್ತು ನಾನು ಲಾರೆನ್ ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವುದು ಅದನ್ನೇ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದೆವು. ಚಾರಿಟಿ, ಲೋಕೋಪಕಾರ, ತುಂಬಾ ಹೋಲುತ್ತದೆ ಎಂದ ಜೆಫ್, ನೀವು ನಿಷ್ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಸಹ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುವ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಾರ್ಗಗಳಿವೆ. ಮತ್ತು ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಲು ನೀವು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಯೋಚಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ನೀವು ತಂಡದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು." ಎಂದು ತಮ್ಮ ದಾನ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗಿರುವ ಜೆಫ್ ಬೆಜೋಸ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

