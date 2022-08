ಲೇಖಕ ಸಲ್ಮಾನ್ ರಶ್ದಿಗೆ 20 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ '10-15 ಬಾರಿ' ಇರಿತ

International

oi-Sunitha B

ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಆಗಸ್ಟ್ 13: ಖ್ಯಾತ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬರಹಗಾರ ಸಲ್ಮಾನ್ ರಶ್ದಿ ಪಶ್ಚಿಮ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರಲ್ಲಿ ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಹಲ್ಲೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ರಾಜ್ಯದ ಗವರ್ನರ್ ಕ್ಯಾಥಿ ಹೊಚುಲ್ ನಂತರ ಅವರು ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು "ಅವರಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಆತನ ಮೇಲೆ ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ದಾಳಿಕೋರ ರಶ್ದಿಯ ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಇರಿದಿದ್ದಾನೆ. 20 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ "10-15 ಬಾರಿ" ಅವರಿಗೆ ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಇರಿಯಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದರ್ಶಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಕ್ಷಣವೇ ರಶ್ದಿ ಅವರನ್ನು ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಮೂಲಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸಾಗಿಸಲಾಯಿತು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದಾಳಿಯ ವೇಳೆ ಸಲ್ಮಾನ್ ರಶ್ದಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದರು. ಸಲ್ಮಾನ್ ರಶ್ದಿ ಅವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಗಂಭೀರ ಗಾಯಗಳಾಗಿವೆ ಎಂಬುದು ಇನ್ನೂ ತಿಳಿದುಬಂದಿಲ್ಲ.

ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ಚೌಟ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡಲು ಹೋಗಿದ್ದಾಗ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಅದೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಸಲ್ಮಾನ್ ರಶ್ದಿ ಅವರಿಗೆ ಇರಿಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದನು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಬರಹಗಾರ ಸಲ್ಮಾನ್ ರಶ್ದಿ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದರು. ನಂತರ ಅವರನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ದಾಳಿಕೋರನನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ.

ರಶ್ದಿಯವರ ಪುಸ್ತಕ "ದಿ ಸೈಟಾನಿಕ್ ವರ್ಸಸ್" ಅನ್ನು 1988 ರಿಂದ ಇರಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅನೇಕ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಇದನ್ನು ಧರ್ಮನಿಂದೆಯೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ಬ್ರಿಟನ್ ಪ್ರಜೆಯಾಗಿರುವ ಸಲ್ಮಾನ್ ರಶ್ದಿ (75) ಕಳೆದ 20 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದಾರೆ.

English summary

New York State Governor Cathy Hochul said Author Salman Rushdie was alive and "getting the treatment he needs." know more.