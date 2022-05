'ಟಾಂಬ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಂಡ್' ಮೊದಲ ಹಿಂದಿ ಪುಸ್ತಕಕ್ಕೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬೂಕರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

International

oi-Rajashekhar Myageri

ನವದೆಹಲಿ, ಮೇ 27: ದೆಹಲಿ ಮೂಲದ ಲೇಖಕಿ ಗೀತಾಂಜಲಿ ಶ್ರೀ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕದ ಅನುವಾದಕಿ ಡೈಸಿ ರಾಕ್‌ವೆಲ್ ತಮ್ಮ 'ಟಾಂಬ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಂಡ್'(ಮರಳಿನ ಸಮಾಧಿ ಎಂದರ್ಥ) ಕಾದಂಬರಿಗಾಗಿ ಗುರುವಾರ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬೂಕರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಜನರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಮೂಲತಃ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆದ 'ಟಾಂಬ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಂಡ್' ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದ ಮೊದಲ ಪುಸ್ತಕವಾಗಿದೆ. "#2022ರ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬೂಕರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತರು ಗೀತಾಂಜಲಿ ಶ್ರೀ ಅವರ 'ಟಾಂಬ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಂಡ್' ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲು ನಾವು ಸಂತೋಷಪಡುತ್ತೇವೆ, ಹಿಂದಿಯಿಂದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ಗೆ ಡೈಸಿ ಅನುವಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು @tiltedaxispress ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಬೂಕರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯು ಟ್ವೀಟ್‌ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿವೆ.

ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಯ ಮೊದಲ ಪುಸ್ತಕಕ್ಕೆ ಗೌರವ: ಮೂಲತಃ 'ರೆಟ್ ಸಮಾಧಿ' ಎಂದು ಪ್ರಕಟವಾದ ಗೀತಾಂಜಲಿ ಶ್ರೀ ಅವರ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ತೀರ್ಪುಗಾರರು "ಜೋರಾಗಿ ಮತ್ತು ಎದುರಿಸಲಾಗದ" ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪುಸ್ತಕವು 50,000 ಬಹುಮಾನಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಮೊದಲ ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಯ ಪುಸ್ತಕವಾಗಿದೆ. ಬಹುಮಾನದ ಹಣವನ್ನು ಗೀತಾಂಜಲಿ ಮತ್ತು ರಾಕ್‌ವೆಲ್ ನಡುವೆ ಹಂಚಲಾಗುತ್ತದೆ.

Take a look at the moment Geetanjali Shree and @shreedaisy found out that they had won the #2022InternationalBooker Prize! Find out more about ‘Tomb of Sand’ here: https://t.co/VBBrTmfNIH@TiltedAxisPress #TranslatedFiction pic.twitter.com/YGJDgMLD6G