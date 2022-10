International

oi-Mahesh Malnad

ಮಿಲಾನ್, ಅ.28: ಇಟಲಿಯ ಅಸಾಗೋದಲ್ಲಿನ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಚೂರಿ ಇರಿತ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಓರ್ವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವ ವರದಿ ಬಂದಿದೆ. ಇದೇ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ಫುಟ್‌ಬಾಲ್ ಆಟಗಾರ ಪಾಬ್ಲೊ ಮಾರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ನಾಲ್ವರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಿಲಾನ್‌ನ ಉಪನಗರವಾದ ಅಸ್ಸಾಗೋದಲ್ಲಿನ ಶಾಪಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ದಾಳಿ ನಡೆದಿದ್ದು, ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಶಂಕಿತ 46 ವರ್ಷದ ಇಟಾಲಿಯನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಬಂಧಿತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಅಸ್ವಸ್ಥನಾಗಿದ್ದು, ಜನರನ್ನು ಇರಿದು ಹಾಕಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಒಳಗೆ ನುಗ್ಗಿದ್ದ, ಓರ್ವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದು, ನಾಲ್ವರು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ವಕ್ತಾರರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಬಂಧಿತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ದಾಖಲೆಗಳಿಲ್ಲ. ಆತನಿಗೆ ದಾಳಿಯ ಉದ್ದೇಶ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಅಸ್ಥಿರವಾಗಿರುವ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಯಾವುದೇ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ಕೃತ್ಯವಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಡುವೆ ಗಾಯಗೊಂಡವರ ಪೈಕಿ ಆರ್ಸೆನಲ್‌ನಿಂದ ಸೀರಿ ಎ ಕ್ಲಬ್ ಪರ ಮೊನ್ಜಾಗೆ ಆಡಲು ತೆರಳಿರುವ ಪಾಬ್ಲೊ ಮಾರಿ ಕೂಡಾ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ.

ಆರ್ಸೆನಲ್ ಕ್ಲಬ್ ಹೇಳಿಕೆ

ದಾಳಿಯ ನಂತರ, ಆರ್ಸೆನಲ್ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿ, ಪ್ಯಾಬ್ಲೋ ಮಾರಿ "ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿಲ್ಲ" ಆದರೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. "ಪ್ಯಾಬ್ಲೋ ಮಾರಿ ಮತ್ತು ಇಟಲಿಯಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಭೀಕರ ಘಟನೆಯ ಸಂತ್ರಸ್ತರ ದುಃಖದಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಪಾಬ್ಲೊ ಅವರ ಏಜೆಂಟ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿರುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಎಂದಿದೆ.

Our thoughts are with Pablo Mari and the other victims of today's dreadful incident in Italy.



We have been in contact with Pablo’s agent who has told us he’s in hospital and is not seriously hurt.