ನೀವು ಕಚೇರಿಗೆ ಕರೆದ್ರೆ ನಾವು ಕೆಲಸ ಬಿಡ್ತೀವಿ; ಆ್ಯಪಲ್, ಗೂಗಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೇ ಕಂಗಾಲ್!?

oi-Rajashekhar Myageri

ನವದೆಹಲಿ, ಮೇ 4: ಕೊರೊನಾ ವೈರಸ್ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಪಿಡುಗು ಮುಗೀತು. ವರ್ಕ್ ಫ್ರಂ ಹೋಮ್ ಸಾಕು. ಇನ್ಮುಂದೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಕಚೇರಿಗಳಿಗೆ ಹಾಜರ್ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಂದೇಶವು ಆಪಲ್ ಕಂಪನಿ ಹಾಗೂ ಗೂಗಲ್ ಕಂಪನಿಯ ಸಾವಿರಾರು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ನಿದ್ದೆಗೆಡಿಸಿದೆ.

ವರ್ಕ್ ಫ್ರಾಮ್ ಹೋಮ್ ಮುಗಿಸಿ ಕಚೇರಿಗೆ ಬನ್ನಿ ಎಂದಿದ್ದಕೆ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ತಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯನ್ನೇ ತೊರೆಯುವುದಕ್ಕೆ ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರಂತೆ. ಕೋವಿಡ್-19 ನಂತರದಲ್ಲಿ ಇಂಥದೊಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಐಟಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ.

Work From Home ಅಂತ್ಯ: ಉದ್ಯೋಗಿಗಳತ್ತ ಕೈ ಬೀಸುತ್ತಿರುವ ಕಂಪನಿಗಳು ಯಾವುವು?

ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ವರ್ಕ್ ಫ್ರಂ ಹೋಮ್ ವೈಖರಿಗೆ ಒಗ್ಗಿಕೊಂಡಿರುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಈಗ ಕಚೇರಿಗೆ ಹಾಜರಾಗುವ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಕಚೇರಿಗೆ ಹೋಗುವುದಾದ್ರೂ ಹೊಸ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅನಾಮಧೇಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಬ್ಲೈಂಡ್ ನಡೆಸಿದ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವ ಅಂಶಗಳು ಎಂಥವರನ್ನೂ ಹುಬ್ಬೇರಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಒಂದು ವಿಶೇಷ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ಓದಿ.

English summary

Apple CEO Tim Cook has asked employees to be in office for at least three days a week From May 23. Majority of Apple employees are upset with the return of office policy.