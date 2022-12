ಕೊರೊನಾ ಸ್ಫೋಟ: 3 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 60% ಚೀನಾಗೆ ಕೊರೊನಾ ಸೋಂಕು, ತಜ್ಞರ ವರದಿ

International

ಬೀಜಿಂಗ್, ಡಿ. 20: ಕೋವಿಡ್ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಸಡಿಲಿಸಿದ ನಂತರ, ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಕೊರೊನಾವೈರಸ್ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತುಂಬಿಹೋಗಿವೆ ಎಂದು ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಎರಿಕ್ ಫೀಗಲ್ ಡಿಂಗ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಮುಂದಿನ 90 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚೀನಾದ ಶೇಕಡಾ 60 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮತ್ತು ವಿಶ್ವದ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ 10 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಜನರು ಸೋಂಕಿಗೆ ಒಳಗಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಅಂದಾಜಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಚೀನಾದ ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ ಕೊರೊನಾ ವ್ಯಾಪಿಸಿದ್ದು, ಕೋವಿಡ್ ರೋಗಿಗಳಿಗಾಗಿ ಬೀಜಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಲಾಗಿರುವ ಸ್ಮಶಾನವು ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮೃತದೇಹಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದೆ. ಇದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೊರೊನಾ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ನಿರ್ಬಂಧಗಳ ಹಠಾತ್ ಸಡಿಲಗೊಳಿಸುವಿಕೆ ನಿರ್ಧಾರದ ಪರಿಣಾಮ ಎಂದು ವಾಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಜರ್ನಲ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.

