ಕೋವಿಡ್-19 ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ 5 ಮಿಲಿಯನ್ ಮಂದಿ ಮರಣ

ಪ್ಯಾರಿಸ್, ನವೆಂಬರ್ 2: ಎಎಫ್‌ಪಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಅಧಿಕೃತ ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಸುಮಾರು ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಕೊರೊನಾ ಮೊದಲು ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದಾಗಿನಿಂದ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಐದು ಮಿಲಿಯನ್ ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ.

ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಮಿಲಿಯನ್ ಸಾವುಗಳನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಿದ ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಕೊರೊನಾ ಲಸಿಕೆ ಕೊಡಲಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಕೊರೊನಾ ಲಸಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣ ನಿಧಾನವಾಗಿದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ದೈನಂದಿನ ಸಾವಿನ ಸಂಖ್ಯೆ 8,000 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ.

"ಯುರೋಪಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಗಳ ಹೆಚ್ಚಳದಿಂದಾಗಿ ಕೋವಿಡ್‌ನ ಒಟ್ಟು ಪ್ರಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ಸಾವುಗಳು ಎರಡು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ" ಎಂದು ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ(WHO)ಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಟೆಡ್ರೊಸ್ ಅಧಾನೊಮ್ ಘೆಬ್ರೆಯೆಸಸ್ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. WHO ಯ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ರೂಪಿಸುವ 52 ದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ, ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಸಾವಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪೂರ್ವದಿಂದ ಬರುತ್ತಿದೆ.

ರಷ್ಯಾ ಬಲವಾದ ಲಸಿಕೆ ಹಿಂಜರಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ದೇಶ. ಹೀಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೋಂಕುಗಳು ಮತ್ತು ಸಾವುಗಳು ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ತಲುಪಿದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 20 ರಿಂದ ಸರಾಸರಿ ದೈನಂದಿನ ಸಾವುಗಳು 1,000 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿವೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಸಾವಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಅಂದಾಜು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ದೈನಂದಿನ ಸಾವುಗಳು ನವೆಂಬರ್ 1 ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಒಟ್ಟು 239,693 ಸಾವುಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕೋವಿಡ್ ಸಾವುಗಳ ವಿಶಾಲವಾದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಸಂಸ್ಥೆ ರೋಸ್‌ಸ್ಟಾಟ್, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾವಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಸುಮಾರು 450,000 ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.

ರಷ್ಯಾದ ನಂತರ, ಉಕ್ರೇನ್ ಮತ್ತು ರೊಮೇನಿಯಾ ಯುರೋಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ದೈನಂದಿನ ಸಾವಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಎರಡು ದೇಶಗಳಾಗಿವೆ. ಕಳೆದ ಏಳು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ ದಿನಕ್ಕೆ 546 ಮತ್ತು 442 ಸಾವುಗಳು ಸಂಭವಿಸಿವೆ. ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಅಮೇರಿಕಾ ಮತ್ತು ಕೆರಿಬಿಯನ್ ಪ್ರಪಂಚದ ಅತ್ಯಂತ ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗವು ಪ್ರಾರಂಭವಾದಾಗಿನಿಂದ 1,521,193 ಸಾವುಗಳು ಸಂಭವಿಸಿವೆ. ಆದರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ 840 ರಷ್ಟಿರುವ ದೈನಂದಿನ ಸಾವಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಮೇ ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಇಳಿಮುಖವಾಗಿದೆ.

ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ, ಕಳೆದ ಏಳು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸರಾಸರಿ ಪ್ರತಿ ದಿನ 1,400 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಾವುಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ. ಹಿಂದಿನ ವಾರಕ್ಕಿಂತ ಸಾವಿನ ಸಂಖ್ಯೆ 15 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟು 746,747 ಸಾವುಗಳೊಂದಿಗೆ, ದೇಶವು ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗದ ಭಾರವನ್ನು ಹೊತ್ತಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ COVID-19 ಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿರುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮರಣದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗದ ನಿಜವಾದ ಸಾವಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಕೃತ ದಾಖಲೆಗಳಿಗಿಂತ ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿರಬಹುದು ಎಂದು WHO ಅಂದಾಜಿಸಿದೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಎಕನಾಮಿಸ್ಟ್ ನಿಯತಕಾಲಿಕವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮರಣವನ್ನು ನೋಡಿದೆ ಮತ್ತು ಸುಮಾರು 17 ಮಿಲಿಯನ್ ಜನರು ಕೋವಿಡ್‌ನಿಂದ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದೆ.

ಏನೇ ಇರಲಿ ಇದು 1918-1919ರಲ್ಲಿ 50-100 ಮಿಲಿಯನ್ ಜನರನ್ನು ಕೊಂದ ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ಜ್ವರದಂತಹ ಇತರ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಗಳಿಗಿಂತ ಸಾವಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಅದಾಗ್ಯೂ, ಕೋವಿಡ್ "ಅಲ್ಪಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಾವುಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಿದೆ" ಎಂದು ಫ್ರೆಂಚ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್‌ನ ವೈರಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಜೀನ್-ಕ್ಲಾಡ್ ಮನುಗುರ್ರಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

