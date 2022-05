2 ಲಕ್ಷ ಮಕ್ಕಳು ಸೇರಿದಂತೆ 11 ಲಕ್ಷ ಉಕ್ರೇನಿಯನ್ನರು ರಷ್ಯಾಕ್ಕೆ ಗಡಿಪಾರು

International

ಕೀವ್ ಮೇ 3: ರಷ್ಯಾ- ಉಕ್ರೇನ್ ಯುದ್ಧ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದು ಭಯಾನಕ ಸಂಗತಿಯೊಂದು ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. 2 ಲಕ್ಷ ಮಕ್ಕಳು ಸೇರಿದಂತೆ 11 ಲಕ್ಷ ಉಕ್ರೇನಿಯನ್ನರನ್ನು ಬಲವಂತವಾಗಿ ರಷ್ಯಾಕ್ಕೆ ಗಡಿಪಾರು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಉಕ್ರೇನ್ ಹೇಳಿದೆ. "ರಷ್ಯಾವು ಸುಮಾರು 2,00,000 ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ 1.1 ಮಿಲಿಯನ್ ಉಕ್ರೇನಿಯನ್ನರನ್ನು ರಷ್ಯಾಕ್ಕೆ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಗಡಿಪಾರು ಮಾಡಿದೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ 24 ರಿಂದ 1,092,137 ಉಕ್ರೇನಿಯನ್ನರನ್ನು ಬಲವಂತವಾಗಿ ರಷ್ಯಾಕ್ಕೆ ಗಡಿಪಾರು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ರಷ್ಯಾದ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವಾಲಯ ತಿಳಿಸಿದೆ" ಎಂದು ಕೀವ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದೆ.

ಜೊತೆಗೆ ಕೀವ್‌ನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ 1,847 ಮಕ್ಕಳು ಸೇರಿದಂತೆ 11,500 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರನ್ನು ಸೋಮವಾರ ಉಕ್ರೇನ್‌ನಿಂದ ರಷ್ಯಾಕ್ಕೆ ಸಾಗಿಸಲಾಯಿತು ಎಂದು ರಷ್ಯಾದ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವಾಲಯ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ರಷ್ಯಾ ಬೆಂಬಲಿತ ಉಕ್ರೇನ್‌ನ ಬೇರ್ಪಟ್ಟ ಪ್ರದೇಶಗಳಾದ ಡೊನೆಟ್ಸ್ಕ್ ಮತ್ತು ಲುಹಾನ್ಸ್ಕ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್‌ಗಳಿಂದ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವಿಕೆ ನಡೆದಿದೆ. ರಷ್ಯಾ ಫೆಬ್ರವರಿ 24ರಿಂದ ಉಕ್ರೇನ್ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಈವರೆಗೆ ಜನರ ಕೋರಿಕೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಜನರನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ರಷ್ಯಾ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. ಆದರೆ ಉಕ್ರೇನ್ ಮಾಸ್ಕೋ ಯುದ್ಧದ ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಸಾವಿರಾರು ಜನರನ್ನು ರಷ್ಯಾಕ್ಕೆ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಗಡಿಪಾರು ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಸೋಮವಾರ ಮಾರಿಯುಪೋಲ್ ಬಂದರಿನಲ್ಲಿ ಜಪೋರಿಝಿಯಾಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಯಿತು. ಫೆಬ್ರವರಿ 24 ರಿಂದ, ಸುಮಾರು 200,000 ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು 1.1 ಮಿಲಿಯನ್ ಜನರನ್ನು ಉಕ್ರೇನ್‌ನಿಂದ ರಷ್ಯಾಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವಾಲಯ ತಿಳಿಸಿದೆ.

