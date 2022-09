ಕೆನಡಾದಲ್ಲಿ ಚಾಕು ಇರಿತದಿಂದ 10 ಮಂದಿ ಸಾವು: 15ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರಿಗೆ ಗಾಯ

International

ಒಟ್ಟಾವಾ, ಸೆ. 05: ಕೆನಡಾದ ಸಸ್ಕಾಚೆವಾನ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮುದಾಯದ ಮೇಲೆ ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಭಯಾನಕವಾಗಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಭಾನುವಾರ ಚಾಕು ಇರಿತದ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ 10 ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದು 15 ಜನರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ಬರು ಶಂಕಿತರು ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮುದಾಯದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.

ಜೇಮ್ಸ್ ಸ್ಮಿತ್ ಕ್ರೀ ನೇಷನ್ ಮತ್ತು ಸಾಸ್ಕಾಚೆವಾನ್‌ನ ವೆಲ್ಡನ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮುದಾಯದ ಮೇಲೆ ನಡೆದ ದಾಳಿಯಿಂದಾಗಿ 10 ಮಂದಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ರಾಯಲ್ ಕೆನಡಿಯನ್ ಮೌಂಟೆಡ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸಹಾಯಕ ಕಮಿಷನರ್ ರೊಂಡಾ ಬ್ಲಾಕ್‌ಮೋರ್ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ 15 ಜನರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಸಾಗಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ನಾವು ಇಬ್ಬರು ಶಂಕಿತರನ್ನು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಗುಂಪಿನ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಬಳಿಕ ಆಪಾದಿತ ದಾಳಿಕೋರರು ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ದಾಳಿಕೋರರನ್ನು ಕ್ರಮವಾಗಿ 30 ಮತ್ತು 31 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಮೈಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಡೇಮಿಯನ್ ಸ್ಯಾಂಡರ್ಸನ್ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ.

ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುವಂತೆ ಸ್ಥಳೀಯರಿಂದ ಒತ್ತಾಯ

ಘಟನೆ ಬಳಿಕ 2,500 ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಜೇಮ್ಸ್ ಸ್ಮಿತ್ ಕ್ರೀ ನೇಷನ್ ನಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಾಸ್ಕಾಚೆವಾನ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಅನೇಕ ನಿವಾಸಿಗಳು ತಮಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ಜಸ್ಟಿನ್ ಟ್ರುಡೊ ಅವರು ಟ್ವೀಟ್‌ನಲ್ಲಿ ದಾಳಿಯನ್ನು "ಭಯಾನಕ ಮತ್ತು ಹೃದಯವಿದ್ರಾವಕ" ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಸಂತಾಪ ಸೂಚಿಸಿದ ಅವರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸುವಂತೆ ನಿವಾಸಿಗಳನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರನ್ನು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಕೊಲ್ಲಲಾದರೆ ಮತ್ತು ಇತರರನ್ನು ಏಕಾಏಕಿ ದಾಳಿ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಕೊಲ್ಲಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿಲ್ಲ.

ವೆಲ್ಡನ್ ನಿವಾಸಿ ಡಯೇನ್ ಶಿಯರ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ನೆರೆಯವರನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ದು:ಖ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 'ಅವರ ಮೊಮ್ಮಗನೊಂದಿಗೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟರು. ನಾನು ಉತ್ತಮ ನೆರೆಹೊರೆಯವರನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ನಾನು ತುಂಬಾ ಅಸಮಾಧಾನಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ' ಎಂದು ಅವರು ಕೆನಡಿಯನ್ ಪ್ರೆಸ್‌ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಭದ್ರತೆ

ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮುದಾಯದ ಮೇಲೆ ವೆಲ್ಡನ್‌ನ ಅನೇಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಇರಿತಗಳಿಗೆ ಜನ ಭಯಭೀತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪೊಲೀಸರು ದಾಳಿಕೋರರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲು ನಿರತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಜೇಮ್ಸ್ ಸ್ಮಿತ್ ಕ್ರೀ ನೇಷನ್‌ನಲ್ಲಿ ಇರಿತದ ಕುರಿತು ಪೊಲೀಸರು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 5:40 ಕ್ಕೆ (11:40 GMT) ಕರೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು, ನಂತರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕರೆಗಳು ಮತ್ತಷ್ಟು ಇರಿತಗಳನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಿದವು, ಒಟ್ಟು 13 ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಇರಿತದ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆದಿದೆ. ಶಂಕಿತರ ಹುಡುಕಾಟಕ್ಕಾಗಿ ಅಧಿಕ ಪೊಲೀಸರನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಪ್ರದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಚೆಕ್‌ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇವರಿಬ್ಬರ ಪತ್ತೆಗಾಗಿ ಪೊಲೀಸರು ಶೋಧ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.

ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ 300 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ (185 ಮೈಲುಗಳು) ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಂತೀಯ ರಾಜಧಾನಿಯಾದ ರೆಜಿನಾದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಶಂಕೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಇದು ನೆರೆಯ ಮ್ಯಾನಿಟೋಬಾ ಮತ್ತು ಅಲ್ಬರ್ಟಾ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿದ್ದು ಯುರೋಪಿನ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಗಾತ್ರದ ವಿಶಾಲ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿದೆ.

ಗಾಯಾಳುಗಳನ್ನು ಸಾಗಿಸಲು ವಿಮಾನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ

ರೆಜಿನಾದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಇವಾನ್ ಬ್ರೇ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಕೆನಡಾದ ಫುಟ್‌ಬಾಲ್ ಲೀಗ್‌ನ ಸಾಸ್ಕಾಚೆವಾನ್ ರಫ್ರಿಡರ್ಸ್ ಮತ್ತು ವಿನ್ನಿಪೆಗ್ ಬ್ಲೂ ಬಾಂಬರ್ಸ್ ನಡುವಿನ ಲೇಬರ್ ಡೇ ವಾರಾಂತ್ಯದ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೀಡಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ನಗರದಲ್ಲಿ ಇಳಿದಿದ್ದರಿಂದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

"ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಮುಜಾಗೃತ ಕ್ರಮವನ್ನು ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅನೇಕ ಸೈಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನರನ್ನು ಟ್ರೀಜ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಗಾಯಾಳುಗಳನ್ನು ಆರೈಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಕರೆ ಬಂದಿದ" ಎಂದು ಅದು ಸೇರಿಸಿದೆ. ಇರಿತಕ್ಕೊಳಗಾದವರನ್ನು ಸಾಗಿಸಲು ಮತ್ತು ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಕರೆತರಲು ಮೂರು ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್‌ಗಳನ್ನು ಸಾಸ್ಕಾಟೂನ್ ಮತ್ತು ರೆಜಿನಾದಿಂದ ದೂರದ ಉತ್ತರದ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

