6 ಮಂದಿ ಲಷ್ಕರ್ ಉಗ್ರರ ಸದೆಬಡಿದ ಯೋಧರು

ಶ್ರೀನಗರ, ನವೆಂಬರ್ 19: 2008ರ ಮುಂಬೈ ಉಗ್ರರ ದಾಳಿಯ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮೈಂಡ್ ಝಕಿರ್-ಉಲ್​-ರೆಹಮಾನ್ ಲಖ್ವಿಯ ಸೋದರಳಿಯ ಸೇರಿದಂತೆ 6 ಮಂದಿ ಲಷ್ಕರ್ ಉಗ್ರರನ್ನು ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಸೇನೆ ಯೋಧರು ಸದೆಬಡಿದಿದ್ದಾರೆ.

ಇನ್ನು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪಡೆಗೆ ಸೇರಿದ ಗರುಡ ಕಮಾಂಡೊ ಪಡೆಯ ಯೋಧರೊಬ್ಬರು ಹುತಾತ್ಮರಾಗಿದ್ದು, ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಸೈನಿಕನಿಗೆ ಗಾಯವಾಗಿದೆ.



ಜಮ್ಮು-ಕಾಶ್ಮೀರದ ಬಂಡಿಪೋರ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆ 6 ಮಂದಿ ಉಗ್ರರನ್ನು ಸದೆಬಡಿದಿದೆ. ಹತ್ಯೆಯಾದ ಉಗ್ರರು ಲಷ್ಕರ್-ಇ-ತೊಯ್ಬಾ ಮತ್ತು ಜೈಷ್- ಇ- ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಸೇರಿದವರು ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.

The encounter is now finished and was a success. Total of 6 LeT terrorists eliminated. Weapons and ammunition recovered.



One of the terrorist named Owaid is son of Zakir Rehman Maki and nephew of Zakir Rehman Lakhbi (mastermind of Mumbai terror attacks). https://t.co/jAnLp896ZQ