ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ ಲಿಂಗವನ್ನೇ ಬದಲಿಸಿಕೊಂಡವಳಿಗೆ ಕೈಕೊಟ್ಟ ಹುಡುಗಿ!

ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಿಚಿತ್ರ ಘಟನೆಯೊಂದು ನಡೆದಿದೆ. ಪರಸ್ಪರ ಮೆಚ್ಚಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಸೋನಾಲ್ ಮತ್ತು ಸನಾ ಎಂಬ ಹುಡುಗಿಯರ ಅಪರೂಪದ ಕಥೆ ಇದು.

ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಿಚಿತ್ರ ಘಟನೆಯೊಂದು ನಡೆದಿದೆ. ಇಬ್ಬರು ಹುಡುಗಿಯರು ಪರಸ್ಪರ ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಮದುವೆಯಾಗಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿ ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹುಡುಗಿ ಹುಡುಗ ಆಗಿದ್ದಾಳೆ. ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಝಾನ್ಸಿಯ ಕುಟುಂಬವೊಂದು ಪೇಯಿಂಗ್ ಗೆಸ್ಟ್‌ ಆಗಿ ಬಂದವಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮನೆ ನೀಡಿದಾಗ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಸೋನಾಲ್ ಮತ್ತು ಸನಾ ಇಬ್ಬರು ಸದ್ಯ ಮೆಚ್ಚಿ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಸೋನಾಲ್ ತನ್ನ ಹೆತ್ತವರೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಝಾನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದಳು. ಸನಾ ಪೇಯಿಂಗ್ ಇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅದೇ ಮನೆಯ ಮೇಲಿನ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ ಸನಾ ತಂಗಿದ್ದಳು. ಒಳ್ಳೆ ಗೆಳತಿಯರಾದ ಸೋನಾಲ್ ಮತ್ತು ಸನಾ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಪ್ರೇಮಿಗಳಾದರು. ಆದರೆ ಸೋನಾಲ್ ಕುಟುಂಬ ಇವರ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ. ಜೊತೆಗೆ ಸನಾ ಅವರಿಗೆ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವಂತೆ ಹೇಳಿದರು.

This is a rare story of two girls named Sonal and Sana who love each other and live together in Jhansi, Uttar Pradesh.