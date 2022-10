6,000 ಕೋಟಿ ಎಂಸಿಡಿ ಹಗರಣದ ಕುರಿತು ಸಿಬಿಐ ತನಿಖೆಗೆ ಏಕೆ ಆದೇಶಿಸಿಲ್ಲ: ಸಿಸೋಡಿಯಾ

India

ನವದೆಹಲಿ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 5: ದೆಹಲಿ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮನೀಶ್ ಸಿಸೋಡಿಯಾ ಅವರು ಬುಧವಾರ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್‌ ಗವರ್ನರ್ ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸಕ್ಸೇನಾ ಅವರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದು, ದೆಹಲಿ ನಗರದ ನಾಗರಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ 6,000 ಕೋಟಿ ಹಗರಣದ ಆರೋಪದ ಬಗ್ಗೆ ಸಿಬಿಐ ತನಿಖೆಗೆ ಏಕೆ ಆದೇಶ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಸಿಸೋಡಿಯಾ ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಆರೋಪಿ ಹಗರಣದ ಕುರಿತು ಸಿಬಿಐ ತನಿಖೆಗೆ ಕೋರಿದ್ದರು. ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ನಾನು ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸಿಬಿಐ ತನಿಖೆಗೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ್ದೆ ಎಂಬುದು ಉಲ್ಲೇಖಾರ್ಹ. ಆದರೆ ಬಿಜೆಪಿ ಆಡಳಿತಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವ ಇಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಹಗರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಸಿಬಿಐ ತನಿಖೆಯಾಗಲಿ, ನಾನು ಬರೆದಿರುವ ಪತ್ರಕ್ಕೆ ನೀವು ಮಾನ್ಯತೆ ನೀಡದಿರುವುದು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಬೇಸರ ತಂದಿದೆ ಎಂದು ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.

ದೆಹಲಿ ಮದ್ಯ ನೀತಿ ಹಗರಣ: ಮನೀಶ್ ಸಿಸೋಡಿಯಾ ಆಪ್ತನ ಬಂಧನ

ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹಲವು ಸತ್ಯಗಳಿದ್ದರೂ ಬಹುಶಃ ನಿಮಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರವನ್ನು ಬಿಜೆಪಿ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಗವರ್ನರ್‌ಗೆ ಹೇಳಿದರು. ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಗಡಿಗಳನ್ನು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ದಾಟುವ ಮೂಲಕ ದೆಹಲಿಯ ಚುನಾಯಿತ ಸರ್ಕಾರದ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್‌ ಗವರ್ನರ್ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ."ದೆಹಲಿಯ ಚುನಾಯಿತ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಸುಳ್ಳು ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ದೂಷಿಸಲು ಪ್ರತಿದಿನ ಕೆಲವು ತನಿಖೆಗೆ ಆದೇಶಿಸುವಂತೆ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಿಸೋಡಿಯಾ ಆರೋಪಿಸಿದರು.

ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ಡಜನ್ ತನಿಖೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿರುವಿರಿ, ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ತನಿಖೆಗಳನ್ನು ಆದೇಶಿಸಿರುವಿರಿ. ಆದರೆ ಈ ಎಲ್ಲದರ ನಡುವೆ ನಿಜವಾದ ಹಗರಣಗಳಿಂದ ದೂರ ಸರಿಯದಂತೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ವಿನಂತಿಸಲಾಗಿದೆ. ದೆಹಲಿಯ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಸಿಬಿಐ ತನಿಖೆಗೆ ಆದೇಶಿಸಬೇಕಿತ್ತು. ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಪಾತದಿಂದ ಹೊರಗುಳಿಯಬೇಕು ಮತ್ತು ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಸಿಬಿಐ ತನಿಖೆಗೆ ಆದೇಶಿಸುವಂತೆ ನಾನು ಅವರನ್ನು ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ವಿದ್ಯುತ್ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿನ ಅಕ್ರಮಗಳ ಕುರಿತು ತನಿಖೆಗೆ ಸಕ್ಸೇನಾ ಆದೇಶಿಸಿದ ಎರಡು ದಿನಗಳ ನಂತರ ಈ ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ವಿದ್ಯುತ್ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ಯವಹಾರ ನಡೆದಿದೆ ಎಂಬ ದೂರನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಸಕ್ಸೇನಾ ಅವರು ಏಳು ದಿನಗಳೊಳಗೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ನರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್‌ ಗವರ್ನರ್ ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸಕ್ಸೇನಾ ಅವರ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಬಕಾರಿ ನೀತಿ, ತರಗತಿಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯಗಳ ಕುರಿತು ಹಲವಾರು ತನಿಖೆಗಳಿಗೆ ಆದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ.

English summary

Delhi Deputy Chief Minister Manish Sisodia on Wednesday wrote to Lt Governor Vinay Kumar Saxena asking why he has not ordered a CBI probe into the alleged Rs 6,000-crore scam in a Delhi city civic body.