Largest Layoffs of 2022 : ಈ ವರ್ಷ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ವಜಾ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಮುಖ ಕಂಪನಿಗಳಿವು

ಬೆಂಗಳೂರು, ನವೆಂಬರ್‌ 16: ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಆರ್ಥಿಕ ಹಿಂಜರಿತದ ಪರಿಣಾಮ ಜಾಗತಿಕ ಟೆಕ್‌ ಕಂಪನಿಗಳು ನೌಕರರನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ವಜಾಗೊಳಿಸುತ್ತಿವೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಕಂಪನಿಗಳು ಯಾವವು ಎಂದು ತಿಳಿಯೋಣ

ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಬಡ್ಡಿದರಗಳು, ಗ್ರಾಹಕ ಖರ್ಚು, ವಿಶ್ವ ಹಣಕಾಸು ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಹಾಗೂ ಹಣಕಾಸು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳ ಮೇಲೆ ಹಣದುಬ್ಬರದ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಂದಾಗಿ ಬಹುತೇಕ ಯುನಿಕಾರ್ನ್‌ ಕಂಪನಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಐಟಿ ಕಂಪೆನಿಗಳು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ವಜಾಮಾಡಿವೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಈಗಾಗಲೇ ನೇಮಕಾತಿಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿವೆ. ಇಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದ ಪ್ರಮುಖ ಐಟಿ ದೈತ್ಯ ಜಾಗತಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವ್ಯವಹಾರ ಕಂಪನಿಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿವೆ.

ತನ್ನ ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚ ಕಡಿತಗೊಳಿಸುವ ಸಲುವಾಗು ಫೇಸ್‌ಬುಕ್‌ ಮಾತೃಸಂಸ್ಥೆ ಮೆಟಾ, ಟ್ವಿಟ್ಟರ್‌ ಅಮೆಜಾನ್‌ ಕಂಪನಿಗಳು ಸಾವಿರಗಟ್ಟಲೇ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಬಲವನ್ನು ವಜಾ ಮಾಡಿದೆ. ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಆರ್ಥಿಕ ಚಿಂತೆಗಳಿಂದ ಆದಾಯ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಭಾರೀ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ವಜಾ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಹೀಗೆ 2022ರಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ವಜಾ ಮಾಡಿರುವ ಕಂಪೆನಿಗಳು ಇಂತಿವೆ.

44 ಬಿಲಿಯನ್‌ ಡಾಲರ್‌ಗೆ ಜಗತ್ತಿನ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಶ್ರೀಮಂತ ಎಲಾನ್‌ ಮಸ್ಕ್‌ ಅವರಿಂದ ಖರೀದಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ತಾಣ ಟ್ವಿಟ್ಟರ್‌ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ವಜಾಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮುಂಚೆಯಿದ್ದ ಜಗತ್ತಿನ ಮುಖ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಎಲಾನ್‌ ಮಸ್ಕ್‌ ಟ್ವಿಟ್ಟರ್‌ನ ಹೊಸ ಸಿಇಒ ಆದ ಮೇಲೆ ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಗಳಿದ್ದವರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸೇಲ್ಸ್‌ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್‌ ವರೆಗೂ ಸುಮಾರು 3,000 ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ವಜಾ ಮಾಡಿದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ನಾವು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟದಿಂದ 4 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್‌ನಷ್ಟು ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಕಾರಣ ಕೊಟ್ಟರು.

