ಉತ್ತರಾಖಂಡ್ ಹಿಮಕುಸಿತ: 9 ಶವ ಪತ್ತೆ: ಮುಂದುವರೆದ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ

oi-Sunitha B

ಮಂಗಳವಾರ ಉತ್ತರಕಾಶಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ದ್ರೌಪದಿಯ ದಂಡಾ ಶಿಖರದಲ್ಲಿ ಹಿಮಕುಸಿತ ಸಂಭವಿಸಿ ಒಂಬತ್ತು ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನೆಹರು ಇನ್‌ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಮೌಂಟೇನಿಯರಿಂಗ್ (ಎನ್‌ಐಎಂ) ತಿಳಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಇನ್ನೂ 20 ಮಂದಿ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. "ಅಕ್ಟೋಬರ್ 4 ಮತ್ತು 5 ರಂದು ಹಾಗೂ ಇಂದು ಒಟ್ಟು 9 ಶವಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲಾಗಿದೆ. 20 ಪ್ರಶಿಕ್ಷಣಾರ್ಥಿಗಳು ಇನ್ನೂ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಎನ್ಐಎಂ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯ ತಂಡ ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪಡೆ (ಎಸ್‌ಡಿಆರ್‌ಎಫ್), ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪಡೆ (ಎನ್‌ಡಿಆರ್‌ಎಫ್), ಇಂಡೋ-ಟಿಬೆಟಿಯನ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಪೋಲೀಸ್ (ಐಟಿಬಿಪಿ) ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಾಗಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್‌ಬೈನಲ್ಲಿದೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಮೃತದೇಹಗಳನ್ನು ದ್ರೌಪದಿಯ ದಂಡಾ ಶಿಖರದಿಂದ ಮಾತಲಿ ಹೆಲಿಪ್ಯಾಡ್‌ಗೆ ತರಲಾಗುವುದು. ಒಟ್ಟು ಒಂಬತ್ತು ಮೃತದೇಹಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು, ಈ ಪೈಕಿ ನಾಲ್ವರ ಶವಗಳನ್ನು ಮೊದಲೇ ತರಲಾಗಿತ್ತು.

ಉತ್ತರಕಾಶಿಯಿಂದ ಮೂಲ ಶಿಬಿರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ತಂಡಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ITBP, SDRF, NIM ಮತ್ತು NDRF ನೊಂದಿಗೆ ಹೈ ಆಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ವಾರ್‌ಫೇರ್ ಸ್ಕೂಲ್ (HAWS) ತಂಡವೂ ಇಂದು ಹುಡುಕಾಟ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಸೇರಿದೆ. 16000 ಅಡಿ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಿತ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮೈದಾನವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ.

ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಗುಲ್ಮಾರ್ಗ್‌ನ ತಜ್ಞರ ತಂಡವು SDRF, ITBP ಮತ್ತು NIM ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಕಾಣೆಯಾಗಿರುವ NIM ನ ತರಬೇತಿ ಪರ್ವತಾರೋಹಿಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆಯ ಮಳೆ ಮತ್ತು ಹಿಮದ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಉತ್ತರಕಾಶಿಯ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತವು ಮುಂದಿನ ಮೂರು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಪರ್ವತಾರೋಹಣ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿದೆ.

