ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ: ಸಚಿವ

ನವದೆಹಲಿ, ಡಿಸೆಂಬರ್‌ 16: ಪ್ರಸ್ತುತ ಇತರ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. 2022- 2021ರ ನಡುವಿನ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆಗಳು ಶೇಕಡಾ ಎರಡರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಸಚಿವ ಹರ್ದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಪುರಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಗುರುವಾರ ಸದನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಅವರು, ಕೇಂದ್ರವು ಅಬಕಾರಿ ಸುಂಕವನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ಕೆಲವು ರಾಜ್ಯಗಳು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆಯನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಲು ವ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿವೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಆಡಳಿತದ ರಾಜ್ಯಗಳು ಹಾಗೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ, ತಮಿಳುನಾಡು, ತೆಲಂಗಾಣ, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ, ಕೇರಳ ಮತ್ತು ಜಾರ್ಖಂಡ್ ರಾಜ್ಯಗಳು ತಮ್ಮ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪುರಿ ಹೇಳಿದರು.

ಡಿಸೆಂಬರ್ 10ರಂದು ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ನಗರದಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್-ಡೀಸೆಲ್ ದರ ಎಷ್ಟಿದೆ?

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಪೆಟ್ರೋಲ್‌ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಸಮಂಜಸವಾದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ನವೆಂಬರ್ 2021 ಮತ್ತು ಮೇ 2022 ರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅಬಕಾರಿ ಸುಂಕವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದೆ. ಕೆಲವು ರಾಜ್ಯಗಳು ಸಹ ವ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈಗ ಕೆಲವು ರಾಜ್ಯಗಳು ನಾನು ಅವುಗಳನ್ನು ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ರಾಜ್ಯಗಳು ತಮ್ಮ ವ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು 17 ರೂಪಾಯಿ ದರದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಟ್ ವಿಧಿಸುತ್ತಿವೆ. ಇತರ ಬಿಜೆಪಿಯೇತರ ರಾಜ್ಯಗಳು ₹ 32 ವಿಧಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂದರು.

Currently petrol price is very low in the country as compared to other countries. Union Petroleum Minister Hardeep Singh Puri said that petrol prices in India have increased by two per cent in the representative period between 2022-2021.