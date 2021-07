ಒಕ್ಕೂಟ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿ: ಸಹಕಾರ ಸಚಿವಾಲಯ ಸ್ಥಾಪನೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕರು

India

oi-Mayuri N

ನವದೆಹಲಿ, ಜು.10: ಸಹಕಾರ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು "ಬಲಪಡಿಸಲು" ಸರ್ಕಾರ ಹೊಸ ಸಚಿವಾಲಯವನ್ನು ರಚಿಸಿದ ಕೆಲ ದಿನಗಳ ನಂತರ, ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕರು ಸಹಕಾರ ಸಚಿವಾಲಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ನಾಯಕರು ಇದನ್ನು "ರಾಜಕೀಯ ಕಿಡಿಗೇಡಿತನ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ, ಎಡಪಂಥೀಯರು ಇದನ್ನು ಒಕ್ಕೂಟ ವ್ಯವಸ್ಥೆ (ಫೆಡರಲಿಸಂ) ಮೇಲಿನ "ಆಕ್ರಮಣ" ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಹೊಸದಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾದ ಸಹಕಾರ ಸಚಿವಾಲಯ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಚಾರವಾಗಿದೆ.

ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತು ಗುಜರಾತ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸುವುದು ಆಡಳಿತಾರೂಢ ಬಿಜೆಪಿಯ ನಿಜವಾದ ಗುರಿ ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಹು-ರಾಜ್ಯ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಕೇಂದ್ರ ಕಾಯಿದೆ - 2002 ರ ಬಹು ರಾಜ್ಯ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘಗಳ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸಿರುವಾಗ ಸಚಿವಾಲಯದ ಅಗತ್ಯ ಏನಿದೆ ಎಂದು ಪಕ್ಷದ ಹಿರಿಯ ಮುಖಂಡರು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮೋದಿ ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣೆ: 11 ಸಚಿವರುಗಳ ರಾಜೀನಾಮೆಗೆ ಕಾರಣವಾದ ಒಂದು ಫೋನ್‌ ಕರೆ

ಗುಜರಾತ್ ಮತ್ತು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸಚಿವಾಲಯವನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೂಡಾ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕರು ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ, ಎನ್‌ಸಿಪಿ ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರು ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತಾರೆ.

English summary

Days after the government created a new ministry to “strengthen” the co-operative movement, Opposition leaders have questioned the setting up of the Ministry of Cooperation.