ನವದೆಹಲಿ, ಮಾರ್ಚ್ 01: ಉಕ್ರೇನ್‌ ಹಾಗೂ ರಷ್ಯಾ ನಡುವೆ ಯುದ್ಧವು ಭೀಕರ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪುವ ಎಲ್ಲಾ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಒಂದೆಡೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ರಷ್ಯಾ ಮಾತ್ರ ಉಕ್ರೇನ್‌ ಮೇಲೆ ದಾಳಿಯನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಭಾರೀ ಪ್ರಮಾಣದ ಬೆಂಗಾವಲು ಪಡೆಯು ಕೀವ್‌ನತ್ತ ಸಾಗಿದೆ. ಈ ನಡುವೆ ಭಾರತವು ತನ್ನ ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಉಕ್ರೇನ್ ರಾಜಧಾನಿ ಕೀವ್‌ನಿಂದ ನಿರ್ಗಮಿಸುವಂತೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಇಂದು ಮುಂಜಾನೆಯಿಂದ ಕೀವ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಸಮರ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ರಷ್ಯಾ ಸೇನೆ ತನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಶಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಕೀವ್‌ಗೆ ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿದೆ. ರಷ್ಯಾದ ಫಿರಂಗಿ ಮತ್ತು ಟ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳು ಕೀವ್‌ಗೆ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ 40 ಮೈಲಿಗಳವರೆಗೆ ಸಾಲಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ ಎಂದು ಉಪಗ್ರಹ ಚಿತ್ರಗಳು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ.

40 ಮೈಲಿ ಉದ್ದದ ರಷ್ಯಾದ ಬೆಂಗಾವಲು ಪಡೆ: ಉಪಗ್ರಹ ಚಿತ್ರದಿಂದ ಬಹಿರಂಗ

ಉಕ್ರೇನ್ ವಿರುದ್ಧ ರಷ್ಯಾದ ಮಿಲಿಟರಿ ಆಕ್ರಮಣದ ನಂತರ, ಭಾರತವು ಶನಿವಾರದಿಂದ ಆ ದೇಶದಿಂದ 1,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ನಾಗರಿಕರನ್ನು ಮರಳಿ ಕರೆತಂದಿದೆ. ಬುಕಾರೆಸ್ಟ್‌ನಿಂದ 219 ಜನರೊಂದಿಗೆ ಮೊದಲ ವಿಮಾನವು ಆಪರೇಷನ್ ಗಂಗಾ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈಗೆ ಬಂದಿಳಿದಿತು. ಈಗಾಗಲೇ ಒಂಬತ್ತು ವಿಮಾನಗಳು ಬುಕಾರೆಸ್ಟ್‌ನಿಂದ ಭಾರತೀಯರನ್ನು ಹೊತ್ತು ಹೊರಟಿದೆ.

Advisory to Indians in Kyiv



All Indian nationals including students are advised to leave Kyiv urgently today. Preferably by available trains or through any other means available.