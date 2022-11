India

ನವದೆಹಲಿ, ನ. 10: ಎಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ ಟ್ವಿಟ್ಟರ್‌ನಿಂದ ಸಾವಿರಾರು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯರು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಕೆಲಸ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುವ H1B ವೀಸಾದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ಭಾರತೀಯರ ಸಂಕಷ್ಟ ಇನ್ನೂ ಅಧಿಕವಾಗಿದೆ.

ಹೌದು, ನೂರಾರು ಭಾರತೀಯರು ಎಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟು ದಿನ ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟ ಸಂಸ್ಥೆ ಬಗ್ಗೆ ಉತ್ತಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನೇ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವ ಭಾರತೀಯರು, ತಮ್ಮ ಸಂಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಟ್ವಿಟ್ಟರ್‌ನಿಂದ ವಜಾಗೊಂಡಿರುವ H1B ವೀಸಾದಾರರು ತಮ್ಮ ವೀಸಾಗಳನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯಲು ಹೊಸ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸೇರಬೇಕಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಹೊಸ ಕೆಲಸ ಹುಡುಕಲು ಅವರಿಗಿರುವುದು ಕೇವಲ 60 ದಿನಗಳು ಮಾತ್ರ.

ಕೆಲಸ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಹಲವು ಜನ ತಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ತಾವು ಸಂಸ್ಥೆಗಾಗಿ ದುಡುದದ್ದನ್ನು, ಸಂಸ್ತೆತಮ್ಮನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಲ್ಳದಿರುವುದನ್ನು ಅತೀ ನೋವಿನಿಂದ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸುಜಾತಾ ಕೃಷ್ಣಸ್ವಾಮಿ ಎಂಬುವವರು, ತಾವು ಪೂರ್ಣ ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ. ಆದರೂ ಕೆಲಸ ಉಳಿಯಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

