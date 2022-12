ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇಂದು 227 ಹೊಸ ಕೋವಿಡ್ ಕೇಸ್ ಪತ್ತೆ: ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳೇನು? ತಿಳಿಯಿರಿ

India

oi-Shankrappa Parangi

ಬೆಂಗಳೂರು, ಡಿಸೆಂಬರ್ 25: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ 227 ಹೊಸ ಕೊರೊನಾ ಸೋಂಕಿನ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಕಂಡು ಬಂದಿವೆ. ಇದರಿಂದ ದೇಶದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ರಿಯ ಕೇಸ್‌ಗಳ ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ 3,424ಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳು ಕೋವಿಡ್ ತಪಾಸಣೆ, ಲಸಿಕೆ ನೀಡಿಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ಮುಂಜಾಗೃತಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿವೆ.

ದೇಶವ ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ದಿನೇ ದಿನೆ ಕೊರೊನಾ ಭೀತಿ ಆವರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಹಲವು ರಾಜ್ಯಗಳು ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಸಭೆ ನಡೆಸಿ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮಕೈಗೊಂಡಿವೆ. ಆಯಾ ರಾಜ್ಯಗಳ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಕೊರೊನಾ ಉಲ್ಬಣ: ಹೊಸ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಟಿಸುವುದನ್ನೇ ಕೈಬಿಟ್ಟ ಚೀನಾ

ಬಿಹಾರ: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಚೀನಾ ಮತ್ತು ಇತರ ಕೆಲವು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ -19 ಉಲ್ಬಣಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಕೊರೊನಾ ವೈರಸ್ ಸೋಂಕಿನ ವಿರುದ್ಧ ಸುಮಾರು 40,000 -50,000 ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು, ಹೈ ಅಲರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

English summary

Today 227 New Covid cases recorded in India, several states what are planning of controlling virus in their states? Know more.