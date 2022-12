India

oi-Punith BU

ನವದೆಹಲಿ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 22: 104 ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್‌ಗಳು, 45 ವೀಡಿಯೊಗಳು, ನಾಲ್ಕು ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಖಾತೆಗಳು, ಮೂರು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಖಾತೆಗಳು, ಐದು ಟ್ವಿಟರ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಆರು ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗಳನ್ನು ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತೆಗೆ ಧಕ್ಕೆ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಅನುರಾಗ್ ಠಾಕೂರ್ ಗುರುವಾರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಅನುರಾಗ್‌ ಠಾಕೂರ್, ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕಾಯಿದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 69 ಎ ಯು ಭಾರತದ ಸಾರ್ವಭೌಮತೆ ಅಥವಾ ಸಮಗ್ರತೆ, ಭಾರತದ ರಕ್ಷಣೆ, ರಾಜ್ಯದ ಭದ್ರತೆ, ವಿದೇಶಿಯರೊಂದಿಗೆ ಸೌಹಾರ್ದ ಸಂಬಂಧಗಳ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವಿಷಯವನ್ನು ರಾಜ್ಯಗಳು ಅಥವಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆದೇಶ ಅಥವಾ ಮೇಲಿನವುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಅರಿಯಬಹುದಾದ ಅಪರಾಧದ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಪ್ರಚೋದನೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದರು.

ಸುಳ್ ಸುದ್ದಿ ಹರಡಿಸುವ 22 ಯುಟ್ಯೂಬ್ ಸುದ್ದಿ ಚಾನೆಲ್ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಬಂಧ

ಐಟಿ ನಿಯಮಗಳ ಭಾಗ-II ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಚಿವಾಲಯ (MeitY) 2021ರಿಂದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ವೆಬ್‌ಪುಟಗಳು, ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗಳು, ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಖಾತೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ 1,643 ಬಳಕೆದಾರ ರಚಿತ ಯುಆರ್‌ಎಲ್‌ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲು ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು ನೀಡಿದೆ.

ಸರ್ಕಾರವು ಈ ನಿಯಮಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ, ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಕ್ರಮವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ನಾವು ಹಿಂಜರಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಠಾಕೂರ್ ಹೇಳಿದರು. ಈ ವಾರದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಸಚಿವಾಲಯದ ನಿರ್ದೇಶನದ ಮೇರೆಗೆ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ 30 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ವೀಕ್ಷಣೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮೂರು ಚಾನೆಲ್‌ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಿತ್ತು. ಇವು 33 ಲಕ್ಷ ಚಂದಾದಾರರನ್ನು ಹೋಮದಿರುವ ಇವು ಭಾರತದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್, ಭಾರತದ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ, ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ, ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದರು.

ವೀಕ್ಷಕರು ತಾವು ನೋಡಲು ಬಯಸುವ ವಿಷಯದ ವಯಸ್ಸಿನ ವರ್ಗವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಈ ವರ್ಗಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸುವವರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ನಾವು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದರೆ, ನಾವು ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಸಚಿವರು ಹೇಳಿದರು.

English summary

Union Minister Anurag Thakur said on Thursday that 104 YouTube channels, 45 videos, four Facebook accounts, three Instagram accounts, five Twitter handles and six websites have been blocked on charges of misinformation and threat to national security.