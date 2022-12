ದೆಹಲಿ ಹವಾಮಾನ: ತೀವ್ರ ಚಳಿ, ದಟ್ಟ ಮಂಜು, ರೈಲುಗಳು ತಡ, ವಿಮಾನಗಳ ಮಾರ್ಗ ಬದಲಾವಣೆ

India

oi-Sunitha B

ದೆಹಲಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ 28: ದೇಶದ ರಾಜಧಾನಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಚಳಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು ಮಂಜು ಕವಿದ ವಾತಾವರಣ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮಂಜು ಮತ್ತು ಚಳಿಗಾಳಿ ಜನರ ವೇಗಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆಯ ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಪ್‌ಡೇಟ್ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಇಲ್ಲಿ ಚಳಿ ಯಥಾಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಆದರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚಳಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಜನರು ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ವಹಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಂದು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ತಾಪಮಾನ 7 ಡಿಗ್ರಿಗಳವರೆಗೆ ಉಳಿಯಬಹುದು.

ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಜು ಕವಿದ ವಾತಾವರಣದಿಂದಾಗಿ ಗೋಚರತೆ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಅನೇಕ ವಿಮಾನಗಳು ತಮ್ಮ ನಿಗದಿತ ಸಮಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ತಡವಾಗಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿವೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅನೇಕ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಸಹ ಮಾರ್ಗ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸುಮಾರು 11:45ಕ್ಕೆ ಸ್ಪೈಸ್‌ಜೆಟ್ ವಿಮಾನ ಮತ್ತು 2:15ಕ್ಕೆ ಇಂಡಿಗೋ ವಿಮಾನ ಇವು ಎರಡನ್ನೂ ಜೈಪುರಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಂಗಳವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ದಟ್ಟವಾದ ಮಂಜಿನಿಂದಾಗಿ ಕನಿಷ್ಠ 100 ವಿಮಾನಗಳು ವಿಳಂಬವಾಗಿವೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅನೇಕ ರೈಲುಗಳು ಸಹ ತಡವಾಗಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ರೈಲುಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ಜನ ಚಳಿ ತಪ್ಪಿಸಲು ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆಯೂ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಬೆಂಕಿ ಕಾಯಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಇಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ದೆಹಲಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಇಡೀ ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಂಜು ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ಶೀತ ಅಲೆಯು ಜನರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ಹೇಳಿದೆ. ಆದರೆ ಪಶ್ಚಿಮ ದಟ್ಟಣೆಯ ಸಕ್ರಿಯತೆಯಿಂದಾಗಿ ಜಮ್ಮು-ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಾಗಲಿದ್ದು, ಲೇಹ್ ಮತ್ತು ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ 29 ರಿಂದ ಹಿಮಪಾತವಾಗಲಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಬಯಲು ಸೀಮೆಯಲ್ಲೂ ವಾತಾವರಣ ಬದಲಾಗಲಿದೆ. ಇಂದು ದೆಹಲಿಯ ಹೊರತಾಗಿ ಪಂಜಾಬ್, ಹರಿಯಾಣ, ಚಂಡೀಗಢ, ಪಶ್ಚಿಮ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ, ಉತ್ತರ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ವಿವಿಧ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಶೀತ ಅಲೆಯ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ತೀವ್ರ ಚಳಿಯಿರುವ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲೂ ಮಾಲಿನ್ಯ ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿದೆ. ಇಂದಿಗೂ ಇಲ್ಲಿನ ಹಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ 300 ಸೂಚ್ಯಾಂಕವನ್ನು ಮೀರಿದೆ. ಕೇಂದ್ರೀಯ ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಇಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ದೆಹಲಿಯ ಸೂಚ್ಯಾಂಕ ಸ್ಥಿತಿ ಹೀಗಿದೆ...

ಪಂಜಾಬಿ ಬಾಗ್, ದೆಹಲಿ - DPCC ಪಿತಮ್ ಪುರ 378 AQI

ಪುಸಾ, ದೆಹಲಿ - IMD ಪಶ್ಚಿಮ ದೆಹಲಿ 388 AQI

ಶಾದಿಪುರ, ದೆಹಲಿ - ಪಶ್ಚಿಮ ದೆಹಲಿ 382 AQI

ಮುಂಡ್ಕಾ, ದೆಹಲಿ - ಭೀಮ್ ನಗರ 378 AQI

ಪರ್ಪರ್ಗಂಜ್, ದೆಹಲಿ - 374 AQI

ಅಶೋಕ್ ವಿಹಾರ್, ದೆಹಲಿ - DPCC 377 AQI

ಲೋಧಿ ರಸ್ತೆ, ದೆಹಲಿ AQI 383

ಎನ್‌ಸಿಆರ್ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡುವುದಾದರೆ, ನೋಯ್ಡಾದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ತಾಪಮಾನ 6 ಡಿಗ್ರಿ ಮತ್ತು ಗರಿಷ್ಠ ತಾಪಮಾನ 20 ಡಿಗ್ರಿ, ಗಾಜಿಯಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ತಾಪಮಾನ 7 ಡಿಗ್ರಿ ಮತ್ತು ಗರಿಷ್ಠ ತಾಪಮಾನ 21 ಡಿಗ್ರಿ ಮತ್ತು ಗುರುಗ್ರಾಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ತಾಪಮಾನ 5 ಡಿಗ್ರಿ ಮತ್ತು ಗರಿಷ್ಠ ತಾಪಮಾನ 19 ಡಿಗ್ರಿ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

English summary

Delhi Weather: It is very cold in the capital, even today due to dense fog, trains have been delayed and flights have been rerouted.