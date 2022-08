ಕೇರಳ, ಕರ್ನಾಟಕ, ಆಂಧ್ರದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲದ ಮಳೆಯ ಮಾತು

India

ದೇಶದ ಹಲವು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂಗಾರು ಚುರುಕುಗೊಂಡಿದೆ. ಹಲವೆಡೆ ಅಧಿಕ ಮಳೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿಗಳಾಗುತ್ತಿವೆ. ಇನ್ನೂ ಕೇರಳ, ಕರ್ನಾಟಕ, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಳೆ, ಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ಜನಜೀವನ ಹೇಳತೀರದ್ದಾಗಿದೆ. ಇಂದು ಮತ್ತು ನಾಳೆ (ಆಗಸ್ಟ್ 11) ಕೇರಳದ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಭಾರತೀಯ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ (IMD) ಮುನ್ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದಿಂದ ಮಳೆ ಸುರಿಯುತ್ತಿದ್ದು, ಮುಲ್ಲಪೆರಿಯಾರ್ ಮತ್ತು ಬಾಣಾಸುರಸಾಗರದಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳು ತೆರೆದು ನೀರನ್ನು ಬಿಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ವಯನಾಡಿನ ಬಾಣಾಸುರಸಾಗರ ಅಣೆಕಟ್ಟು ರೆಡ್ ಅಲರ್ಟ್ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಮೂರು ಗೇಟ್‌ಗಳನ್ನು ಇಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ತಲಾ 10 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ (ಸೆಂ) ತೆರೆಯಲಾಗಿದ್ದು ಸುಮಾರು 24 ಕ್ಯುಮೆಕ್ ನೀರು ಬಿಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಮಿಳುನಾಡು ಸರ್ಕಾರವು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಮುಲ್ಲಪೆರಿಯಾರ್ ಅಣೆಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಸುಮಾರು 8,980 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ನೀರನ್ನು ಹೊರಹಾಕಲು 13 ಶಟರ್‌ಗಳನ್ನು ತಲಾ 90 ಸೆಂ.ಮೀ.ನಂತೆ ತೆರೆಯಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಇಡುಕ್ಕಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕ್ಯೂಸೆಕ್‌ಗಳು ಪ್ರತಿ ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಘನ ಅಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಳೆಯುವ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಘನ ಮೀಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಅದೇ ಅಳತೆ ಮಾಡಿದಾಗ, ಅದನ್ನು ಕ್ಯುಮೆಕ್ಸ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ಪ್ರತಿ ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ 28.32 ಲೀಟರ್‌ಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪೆರಿಯಾರ್ ನದಿ ಭಾಗದ ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ಏರುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪೆರಿಯಾರ್ ನದಿಯ ಕೆಲ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟವು ಆಯಾ ಪ್ರವಾಹ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಗುರುತುಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

English summary

Monsoon has intensified in many states of the country. There are reports of many problems due to heavy rains in many places. Still life in Kerala, Karnataka, Andhra Pradesh is disrupted due to rain and floods.