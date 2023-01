ಮತಾಂತರ ಗಂಭೀರ ಸಮಸ್ಯೆ, ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡಬೇಡಿ: ಸುಪ್ರೀಂ

India

oi-Punith BU

ನವದೆಹಲಿ, ಜನವರಿ 9: ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತಾಂತರಕ್ಕೆ ರಾಜಕೀಯ ಬಣ್ಣ ನೀಡಬಾರದು ಎಂದಿರುದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್, ಮೋಸದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತಾಂತರಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ಕೋರಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಮನವಿಯ ಕುರಿತು ಸೋಮವಾರ ಅಟಾರ್ನಿ ಜನರಲ್ ಆರ್ ವೆಂಕಟರಮಣಿ ಅವರ ನೆರವು ಕೋರಿದೆ.

ಬೆದರಿಕೆ, ಉಡುಗೊರೆಗಳು ಮತ್ತು ಹಣದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಮೂಲಕ ವಂಚನೆಯಿಂದ ಆಮಿಷ ಒಡ್ಡಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತಾಂತರವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವಂತೆ ಅರ್ಜಿದಾರರು ಕೋರಿದ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾದ ಎಂ ಆರ್ ಶಾ ಮತ್ತು ಸಿ ಟಿ ರವಿಕುಮಾರ್ ಅವರ ಪೀಠವು ಅಟಾರ್ನಿ ಜನರಲ್ ಆರ್ ವೆಂಕಟರಮಣಿ ಅವರಿಗೆ ಹಾಜರಾಗುವಂತೆ ಕೇಳಿದೆ.

Voter Data Theft: ಚಿಲುಮೆ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ರವಿಕುಮಾರ್ ಆಪ್ತರ ಬಂಧನ

ಅಟರ್ನಿ ಜನರಲ್‌ ನಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಹಾಯವೂ ಬೇಕು. ಬಲವಂತ, ಆಮಿಷ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಂದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತಾಂತರಗಳ ಆಮಿಷದಿಂದ ಏನಾದರೂ ಸಂಭವಿಸಿದರೆ, ಯಾವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಸರಿಪಡಿಸುವ ಕ್ರಮಗಳು ಯಾವುವು?" ಎಂದು ಪೀಠ ಕೇಳಿದೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ತಮಿಳುನಾಡು ಪರ ವಾದ ಮಂಡಿಸಿದ ಹಿರಿಯ ವಕೀಲ ಪಿ ವಿಲ್ಸನ್, ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರೇರಿತ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯ ಅರ್ಜಿಯಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಮತಾಂತರಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆಯೇ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಪೀಠವು ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ, "ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಉದ್ರೇಕಗೊಳ್ಳಲು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣಗಳಿರಬಹುದು. ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಕಲಾಪಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ವಿಷಯಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಬೇಡಿ. ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಕಾಳಜಿ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದು ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅದು ಕೆಟ್ಟದು, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಒಂದು ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿ ನೋಡಬೇಡಿ, ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡಬೇಡಿ ಎಂದು ಹೇಳಿತು.

English summary

Noting that religious conversions should not be given a political colour, the Supreme Court on Monday sought the assistance of Attorney General R Venkataramani on a plea seeking directions to the Center and states to take strict measures to control fraudulent religious conversions.