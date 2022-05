ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳೇ ಗಮನಿಸಿ: RRB ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ರೈಲು, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಚ್

India

oi-Mahesh Malnad

ತಿರುವನಂತಪುರಂ, ಮೇ 5: ರೈಲ್ವೆ ನೇಮಕಾತಿ ಮಂಡಳಿ (RRB) ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜರಾಗುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಅನುಕೂಲಕರ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ರೈಲ್ವೆ ವಿಭಾಗವು ವಿಶೇಷ ರೈಲುಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಚ್ ಜೊತೆಗೆ ಓಡುವ ಈ ರೈಲುಗಳ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.

ಮೇ 9 ಮತ್ತು 10, 2022 ರಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ RRB NTPC CBT 2 ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜರಾಗುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ, ಕೊಚುವೇಲಿ-ತಾಂಬರಂ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜೋಡಿ ವಿಶೇಷ ರೈಲುಗಳನ್ನು ಓಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

Running of RRB Exam Special Trains



For the benefit of candidates appearing for RRB NTPC CBT 2 exam to be conducted on 9 & 10 May 2022, a pair of special trains will be run in Kochuveli-Tambaram sector - Please take note!



Ex.Kochuveli on 7th May & Ex. Tambaram on 10th May 2022 pic.twitter.com/isy9Kjy5oz