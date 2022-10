ಇವತ್ತು ಮದುವೆ, ನಾಳೆ ಡೈವೋರ್ಸ್; ಹೀಗಾದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಎಂದ ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್?

India

oi-Rajashekhar Myageri

ನವದೆಹಲಿ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 14: ಭಾರತದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ನೋಡುವುದಾದರೆ ಇವತ್ತು ಮದುವೆಯಾಗಿ, ನಾಳೆ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ ಖಾರವಾಗಿ ನುಡಿದಿದೆ.

ತನ್ನ ಮದುವೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಕೋರಿ ಪತ್ನಿಯೊಬ್ಬರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಅರ್ಜಿಯು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್‌ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿತು. ಗುರುವಾರ ನಡೆದ ವಿಚಾರಣೆಯು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ನಾಟಕೀಯ ತಿರುವು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು.

ಮದುವೆಯ ಕುರಿತು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಸಂಜಯ್ ಕಿಶನ್ ಕೌಲ್ ಮತ್ತು ಅಭಯ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಓಕಾ ಪೀಠವು ಈ ಕುರಿತು ನೀಡಿದ ಹೇಳಿಕೆಗಳಿಗೆ ವಿಚಾರಣೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಆಯಿತು. ಪತಿ-ಪತ್ನಿಯು ಪರಸ್ಪರ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಆರೋಪ-ಪ್ರತ್ಯಾರೋಪ ಹಾಗೂ ದಂಪತಿಯು ಮಧ್ಯ ಹೇಗೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾದ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿರಬಾರದು ಎಂಬುದನ್ನು ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

English summary

Supreme court latest decision on divorce: No divorce under Article 142, We Are Not Under Western System Where You Marry Today And Divorce Tomorrow says Supreme Court.