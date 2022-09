ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲೇ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ: ವರದಿ

India

ನವದೆಹಲಿ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 26: Aon plc ನಡೆಸಿದ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಕಾರ, 2022 ರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗಿನ 10.6% ವಾರ್ಷಿಕ ಏರಿಕೆಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ 2023 ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಂಬಳವು 10.4% ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಈ ಜಾಗತಿಕ ವೃತ್ತಿಪರ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಭಾರತದಲ್ಲಿನ 40 ವಲಯಗಳ 1,300 ಕಂಪನಿಗಳಾದ್ಯಂತ ಡೇಟಾವನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದೆ.

ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಅತ್ಯಧಿಕ ಯೋಜಿತ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವ ಐದು ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದವು ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಂಚಲತೆ ಕಂಡಿವೆ.

ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಭಾರತ 10.6% , ಬ್ರೆಜಿಲ್ (5.6%), ಮತ್ತು ಜಪಾನ್ (3%). ಜರ್ಮನಿ (3.5%), ಯುಕೆ (4%), USA (4.5%), ಚೀನಾ (6%) ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ 2022 ರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗಿನ ಅತ್ಯಧಿಕ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಏಕೈಕ ದೇಶ ಭಾರತವಾಗಿದೆ.

ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ, ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ- ಪೂರ್ವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಏಕ-ಅಂಕಿಯ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. ದೇಶವು ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗದಿಂದ ಪರಿಣಾಮದಿಂದ 2019 ರಲ್ಲಿ 9.3% ರಷ್ಟು ನಂತರ 2020 ರಲ್ಲಿ 6.1% ಮತ್ತು 2021ರಲ್ಲಿ 9.3% ಕ್ಕೆ ಕುಸಿಯಿತು.

Salaries in India are expected to increase by 10.4% in 2023 as compared to an annual rise of 10.6% to date in 2022, according to a survey conducted by Aon plc. This global professional services firm analyzed data across 1,300 companies from over 40 sectors in India.