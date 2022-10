ಗುಜ್ಜರ್, ಬಕರ್ವಾಲ್, ಪಹಾರಿ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ಶೀಘ್ರವೇ ಮೀಸಲಾತಿ: ಅಮಿತ್‌ ಶಾ

India

ಶ್ರೀನಗರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ 4: ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ಗುಜ್ಜರ್, ಬಕರ್ವಾಲ್ ಮತ್ತು ಪಹಾರಿ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ಮೀಸಲಾತಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಹರ್ಷೋದ್ಗಾರ ಮತ್ತು ಘೋಷಣೆಗಳು ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಸಿದವು.

370ಎ ರದ್ದತಿಯ ನಂತರ ಮೀಸಲಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಆಯೋಗವು ವರದಿಯನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದ್ದು, ಗುಜ್ಜರ್, ಬಕರ್ವಾಲ್ ಮತ್ತು ಪಹಾರಿ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಅಮಿತ್‌ ಶಾ ಹೇಳಿದರು.

ಕಲಂ 370 ರದ್ದಾದ ನಂತರವೇ ಮೀಸಲಾತಿ ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದ ಅವರು, ಕಲಂ 370 ಮತ್ತು 35 ಎ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕದಿದ್ದರೆ ಬುಡಕಟ್ಟು ಮೀಸಲಾತಿ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿತ್ತೇ? ಈಗ ಅವುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದರಿಂದ, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು, ದಲಿತರು, ಬುಡಕಟ್ಟುಗಳು ಮತ್ತು ಪಹಾರಿಗಳು ಅವರ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಮೂರು ಕುಟುಂಬಗಳು ತಲೆಮಾರುಗಳಿಂದಲೂ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಅರ್ಥವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿವೆ. 70 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರವನ್ನು ಮೂರು ಕುಟುಂಬಗಳು ಆಳಿದವು. ಅವರ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಯಿತು. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್, ತಹಸಿಲ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಎಂದಾದರೂ ಪಡೆದಿದ್ದೀರಾ? ಮೂರು ಕುಟುಂಬಗಳು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಅರ್ಥವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿದ್ದವು ಎಂದು ಶಾ ಹೇಳಿದರು.

ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಕಣಿವೆ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಪಂಚಾಯತ್ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ಕಂಡಿದೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಬದಲಾಯಿತು. 2014 ರಲ್ಲಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಪ್ರಧಾನಿಯಾದರು, ನಂತರ ಮೋದಿ ಜಿ ಮೊದಲು ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಚುನಾವಣೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದರು. ಮೊದಲು ಕೇವಲ ಮೂರು ಕುಟುಂಬಗಳು ಮಾತ್ರ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದವು, ಇಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

Cheers and slogans echoed in Jammu and Kashmir as Union Home Minister Amit Shah announced that reservation would be given to the Gujjar, Bakarwal and Pahari communities.