oi-Sunitha B

ದೀಪಾವಳಿಯ ಸೀಸನ್ ಆರಂಭಗೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಜನಸಂದಣಿಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಮುಂಬೈ ಕೇಂದ್ರ ವಿಭಾಗದ ಆಯ್ದ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್ ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಕೆಲವು ನಾಮನಿರ್ದೇಶಿತ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 31 ರವರೆಗೆ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್ ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳ ಬೆಲೆಯನ್ನು 10 ರಿಂದ 50 ರೂ.ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪಶ್ಚಿಮ ರೈಲ್ವೇ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಹಬ್ಬದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅದು ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಹಬ್ಬದ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ 211 ವಿಶೇಷ ರೈಲುಗಳ 2561 ಟ್ರಿಪ್‌ಗಳನ್ನು ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೇ ನಡೆಸುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿತು. ಈ ರೈಲುಗಳು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 30 ರ ಛತ್ ಪೂಜೆಯವರೆಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲಿವೆ ಎಂದು ಅದು ಹೇಳಿದೆ. ದರ್ಭಾಂಗ, ಅಜಂಗಢ, ಸಹರ್ಸಾ, ಭಾಗಲ್ಪುರ್, ಮುಜಾಫರ್‌ಪುರ, ಫಿರೋಜ್‌ಪುರ, ಪಾಟ್ನಾ, ಕತಿಹಾರ್ ಮತ್ತು ಅಮೃತಸರ ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಷ್ಟ್ರದಾದ್ಯಂತ ಹಲವಾರು ಪ್ರಮುಖ ರೈಲು ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ವಿಶೇಷ ರೈಲುಗಳು ಓಡಾಡಲಿವೆ. ರೈಲ್ವೇ ಸಚಿವಾಲಯದ ಅಧಿಕೃತ ಹೇಳಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಹಬ್ಬದ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಸುಗಮ ಮತ್ತು ಆರಾಮದಾಯಕ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು 32 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವಿಶೇಷ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ.

English summary

With the onset of Diwali season, Indian Railways has decided to increase the prices of platform tickets at selected stations of Mumbai Central Division to avoid crowding.