2024ರ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸಿದ್ಧತಾ ಪ್ಲಾನ್‌ ಕೊಟ್ಟ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ, ಏನದು?

ನವದೆಹಲಿ, ಜನವರಿ 13: ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ ಸಂಸತ್ತಿನ ಚಳಿಗಾಲದ ಅಧಿವೇಶನದ ಬಳಿಕ ಪಕ್ಷದ ಸಂಸದರೊಂದಿಗಿನ ಮಹತ್ವದ ಸಭೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿರುವ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರು ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬರಲಿರುವ 2024ರ ಚುನಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಪ್ಲಾನ್‌ಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಸಿದ್ಧರಾಗುವಂತೆ ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಪಿಎಂ ಮೋದಿ ಅವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ ಸಂಸತ್ತಿನ ಚಳಿಗಾಲದ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಬಾರಿ ತಮ್ಮ ಸಂಸದರೊಂದಿಗೆ ಉಪಹಾರ ಸಭೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದರು. ಈ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷದ ಸಂಸದರು ತಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮತ್ತು ಮತದಾರರನ್ನು ಸೆಳೆಯಲು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಗ್ರೌಂಡ್‌ ಲೆವಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯ ಪಕ್ಷದ ಸಂಸದರು ಜನರ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ವಿಶೇಷ ಒತ್ತು ನೀಡುವಂತೆ ಕರೆ ನೀಡಿದರು ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು 92 ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸಂಸದರನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸಂಸದರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಸಹ ಅವರು ಮುಂಬರುವ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷವು ಅವರಿಗೆ ನಿಯೋಜಿಸುವ ಕೆಲಸ ಅಥವಾ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು. ಅವರಿಗೆ ನಿಯೋಜಿಸಲಾದ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದುಕೊಂಡು ಸ್ಥಳೀಯರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಸಂಸದರಿಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

ಕೇಂದ್ರವು ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸಗಳು ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಪೀಳಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಅದರ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಂಸದರು ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಚರ್ಚೆಗಳಿಗೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿ ಬರಬೇಕು. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ವಿನಿಮಯವಾಗುತ್ತಿರಬೇಕು. ಎಲ್ಲಾ ಸಂಸದರು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

ಸಂಸದರು ವಿವಿಧ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಟ್ವಿಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಕ್ರೀಯರಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಸದರು ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೇಲೆ ನಮೋ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೂಲಕ ವಿಷಯವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ದೊಡ್ಡ ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ಧಾರಗಳು, ಪಕ್ಷದ ಚುನಾವಣಾ ಯಶಸ್ಸು, ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರಸಾರ ಮತ್ತು ಅಂಕಣಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆಯೇ ಎಂದು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡುತ್ತಿರಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

"ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಸಂಗ್ರಾಹಲಯ, ಕಾಶಿ ಮತ್ತು ಮಹಾಕಾಲ್ ಕಾರಿಡಾರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಏಕತೆಯ ಪ್ರತಿಮೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನರು ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದರು. ದೊಡ್ಡ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ರಾಜಕೀಯ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಲ್ಲದೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿರುವ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸಂಸದರು ಭೇಟಿ ನೀಡುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದರು.

After the recently concluded winter session of the Parliament, Prime Minister Modi has held important meetings with the party MPs and has called upon them to come up with new plans for the 2024 elections in the coming days.