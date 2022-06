ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮು ಬಿಜೆಪಿಯ 'ಡಮ್ಮಿ' ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ: ಪುದುಚೇರಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಟ್ವೀಟ್

India

oi-Sunitha B

ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ (ಬಿಜೆಪಿ) ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಖ್ಯಾತ ರಾಜಕಾರಣಿ ಮತ್ತು ಬುಡಕಟ್ಟು ನಾಯಕಿ ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮು ಅವರನ್ನು ಮುಂಬರುವ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಚುನಾವಣೆ 2022 ಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪುದುಚೇರಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ನ ಅಧಿಕೃತ ಟ್ವಿಟರ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದೆ.

ಇದೀಗ ಅಳಿಸಲಾದ ಟ್ವೀಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಪುದುಚೇರಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೀಗೆ ಬರೆದಿತ್ತು. ಆಡಳಿತಾರೂಢ ಬಿಜೆಪಿಯು ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮು ಅವರನ್ನು "ಡಮ್ಮಿ" ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನಾಗಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಚುನಾವಣೆಗಳು ಮುನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿರುವಂತೆಯೇ ಕೇಂದ್ರವು "ಎಸ್‌ಸಿ / ಎಸ್‌ಟಿ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ವಂಚಿಸಲು" ಬಯಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದೆ.

ಐಎನ್‌ಸಿ ಪುದುಚೇರಿಯ ಈ ಕಾಮೆಂಟ್ ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಟೀಕೆಗೆ ಗುರಿಯಾಯಿತು. ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷವು ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳು ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಮುದಾಯ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಅವಮಾನಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ನ ಟ್ವೀಟ್‌ಗೆ ಸಿಡಿಮಿಡಿಗೊಂಡ ಬಿಜೆಪಿ, ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷವು ಹೆಸರಾಂತ ಮಹಿಳಾ ಬುಡಕಟ್ಟು ನಾಯಕಿಯನ್ನು ಅವಮಾನಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.

Congress has started insulting Tribal community & Women Official handle of Congress labels Draupadi Murmu ji as “dummy” Link https://t.co/MUg7STl5GP 1st woman tribal leader from Odisha to serve as Jharkhand Gov,2 time MLA, someone who worked her way up being insulted!! pic.twitter.com/wMbDSrJe8f

English summary

President election: The Bharatiya Janata Party (BJP) has recently announced that the famous politician and tribal leader Draupadi Murmu will be its candidate for the upcoming president election. The official Twitter handle of the Puducherry Congress made a controversial comment on this.