Gujarat Assembly Elections 2022: ಶಾಯಿ ಹಾಕಿದ ಬೆರಳನ್ನು ಜನರಿಗೆ ತೋರಿಸಿದ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ

ಅಹಮದಾಬಾದ್, ಡಿಸೆಂಬರ್‌ 5: ಗುಜರಾತ್ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ಎರಡನೇ ಹಂತದ ಮತದಾನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡರು.

ಅಹಮದಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿ ಮತದಾನ ಮಾಡಿದ ಅವರು, ಶಾಹಿ ಹಾಕಿದ ಬೆರಳನ್ನು ಜನರಿಗೆ ತೋರಿಸಿದರು.

ಅಹಮದಾಬಾದ್‌ನ ನಿಶಾನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಮತಗಟ್ಟೆ ಎದುರು ನೆರೆದಿದ್ದ ಜನಸಮೂಹದತ್ತ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿತು.

ಮೋದಿಯವರು ದಾರಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಜನರಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ಸರದಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಮತದಾನ ಮಾಡಿದರು.

ನಂತರ ಅವರು ಮತದಾನ ಕೇಂದ್ರದ ಬಳಿ ಇರುವ ತಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಸಹೋದರ ಸೋಮು ಮೋದಿ ಅವರ ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿದರು.

English summary

Prime Minister Narendra Modi today cast his vote in the second phase of the Gujarat Assembly elections in Ahmedabad today. The PM was seen walking to the polling booth at Nishan Public School to a cheering crowd. He greeted the people on the way and stood in queue awaiting his turn to vote,