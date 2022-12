ಸದನದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಲು ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಸಮಯಾವಕಾಶ: ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಬೇಸರ

India

oi-Sunitha B

ದೆಹಲಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ 7: ಸಂಸತ್ತಿನ ಚಳಿಗಾಲದ ಅಧಿವೇಶನ ಇಂದು ಆರಂಭಗೊಂಡಿದೆ. ಒಟ್ಟು 17 ದಿನ ಅಂದರೆ ಇಂದಿನಿಂದ ಅಂದರೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ 7 ರಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್ 29 ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದ್ದು ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ, ನಿರುದ್ಯೋಗ, ಆರ್ಥಿಕ ದುರ್ಬಲ ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ಮೀಸಲಾತಿ ಹಾಗೂ ಗಡಿ ವಿವಾದ ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಲು ವಿರುದ್ಧ ಪಕ್ಷಗಳು ಸಿದ್ಧವಾಗಿವೆ. ಈ ವೇಳೆ ಜೆಡಿಎಸ್‌ ವರಿಷ್ಠ, ರಾಜ್ಯಸಭೆ ಸದಸ್ಯ ಎಚ್‌.ಡಿ. ದೇವೇಗೌಡ ತಮ್ಮ ಬೇಸರವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

'ಕಳೆದ 20 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಸದನದಲ್ಲಿ ನಾನಿದ್ದೇನೆ. ನನಗೊಬ್ಬನಿಗೆ ಕಹಿ ಅನುಭವಗಳಾಗಿವೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ನನಗೆ ಈ ಸದನದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಕಡಿಮೆ. ಸಂಸತ್ತಿನ ಎರಡು ಸದನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸದಸ್ಯೆ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು 2-3 ನಿಮಿಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಾರದು ಎಂದು ನಿರ್ಧಾರ ನನಗೆ ಕಸಿ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡಿದೆ' ಎಂದು ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಎಚ್.ಡಿ.ದೇವೇಗೌಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಹಾಸನದ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೂ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಂಡು ಪಕ್ಷ ಸಂಘಟಿಸುತ್ತೇನೆ: ಎಚ್‌.ಡಿ. ದೇವೇಗೌಡ

ನಿರುದ್ಯೋಗ, ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ, ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಶೇ. 10 ರಷ್ಟು ಮೀಸಲಾತಿ ಮತ್ತಿತರ ವಿಚಾರ ಕುರಿತು ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಟಿಎಂಸಿ ಮುಖಂಡರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಸಮಯ ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಲು ಚರ್ಚಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ದೇವೇಗೌಡರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಇದೊಂದು ಕಹಿ ಅನುಭವ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

I'm the only member in this House with a bitter experience from last 20 yrs. It is very difficult to get an opportunity to speak. Decision by both Houses that a single member can't take more than 2-3 minutes (to speak),that's a bitter experience I had: JD(S) MP HD Devegowda in RS pic.twitter.com/wFpqujbi3I