ನೂಪುರ್ ಶರ್ಮಾ ವಿವಾದ: ಕೈಗಾರಿಕೋದ್ಯಮಿ ನವೀನ್ ಜಿಂದಾಲ್ ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?

India

oi-Sunitha B

ನವದೆಹಲಿ, ಜೂನ್ 13: ಟ್ವಿಟ್ಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾದಿ ಮುಹಮ್ಮದ್ ವಿರುದ್ಧ ಆಕ್ಷೇಪಾರ್ಹ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಜಿಂದಾಲ್ ಅವರನ್ನು ಉಚ್ಚಾಟನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಾಧ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮಾಡಿರುವ ವರದಿ ಗೊಂದಲಗೊಳಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಜಿಂದಾಲ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಮತ್ತು ಪವರ್ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದೆ. ಉಚ್ಚಾಟನೆಗೊಂಡಿರುವ ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಬದಲಿಗೆ ನವೀನ್ ಜಿಂದಾಲ್‌ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಕೆಲವರು ಬಳಸಿ ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಜಿಂದಾಲ್ ಕಡೆಗೆ ಆಕ್ರೋಶದ ಕಿಡಿಗಳು ಬರಲಾರಂಭಿಸಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಗುರುತು ಪತ್ತೆ ಪ್ರಮಾದದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದೆ.

"ಇತ್ತೀಚಿನ ಕೆಲವು ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಜಿಂದಾಲ್ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ನಮ್ಮ ಗುಂಪಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನವೀನ್ ಜಿಂದಾಲ್‌ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಾವು ಈ ಮೂಲಕ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ. ಮಾಧ್ಯಮದ ಕೆಲವು ವಿಭಾಗಗಳು ವಿಷಯವನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡುವಾಗ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಪ್ಪಾದ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಕರಣವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಗುಂಪು ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

English summary

Jindal Steel and Power has issued a statement saying some media houses were confusing its chairman Naveen Jindal with the expelled BJP leader Naveen Kumar Jindal who allegedly made objectionable remarks against Prophet Muhammad on Twitter.