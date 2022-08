ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಮಂಕಿಪಾಕ್ಸ್ ಪ್ರಕರಣ ಪತ್ತೆ: ಎರಡನೇ ಸೋಂಕಿತನೂ ವಿದೇಶ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿಲ್ಲ!

India

oi-Naveenkumar N

ನವದೆಹಲಿ, ಆಗಸ್ಟ್ 1: ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಮಂಕಿಪಾಕ್ಸ್ ಪ್ರಕರಣ ದೃಢಪಟ್ಟಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವ ನೈಜೀರಿಯನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಮಂಕಿಪಾಕ್ಸ್ ಸೋಂಕು ಇರುವುದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಸೋಂಕಿತನು ಯಾವುದೇ ವಿದೇಶಿ ಅಥವಾ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿರುವ ಇತಿಹಾಸ ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈಗ ಒಟ್ಟು ಸೋಂಕಿತರ ಸಂಖ್ಯೆ ಆರಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ, ಅವರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ವರು ಕೇರಳದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಧಿಕೃತ ಮೂಲಗಳು ಸೋಮವಾರ ತಿಳಿಸಿವೆ.

ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಮಂಗನ ಕಾಯಿಲೆ: ಲಸಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕುರಿತು ಚಿಂತನೆ

ನೈಜೀರಿಯನ್ ಪ್ರಜೆಯನ್ನು ಸೋಂಕಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ನೋಡಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಾದ ದೆಹಲಿ ಸರ್ಕಾರ ನಡೆಸುವ ಎಲ್‌ಎನ್‌ಜೆಪಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಐದು ದಿನಗಳಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಮೈಮೇಲೆ ಗುಳ್ಳೆಗಳು ಎದ್ದಿವೆ ಮತ್ತು ಜ್ವರದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಫ್ರಿಕನ್ ಮೂಲದ ಮಂಕಿಪಾಕ್ಸ್‌ನ ಇಬ್ಬರು ಶಂಕಿತ ರೋಗಿಗಳನ್ನೂ ಎಲ್‌ಎನ್‌ಜೆಪಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು 34 ವರ್ಷದ ಪಶ್ಚಿಮ ದೆಹಲಿ ನಿವಾಸಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಮಂಕಿಪಾಕ್ಸ್ ಸೋಂಕು ಪತ್ತೆಯಾಗಿತ್ತು. ಸೋಂಕು ಪತ್ತೆಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ರೋಗ ಪೀಡಿತ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದ ಇತಿಹಾಸವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ನಂತರ ಸೋಂಕಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಲೋಕನಾಯಕ ಜೈಪ್ರಕಾಶ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ದಾಖಲು ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ದೆಹಲಿಯ ಸೋಂಕಿತ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ರಜೆಯ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿದ್ದ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿತ್ತು.

English summary

A 35-year-old Nigerian man living in the Delhi testing positive for monkeypox on Monday. He has no recent history of foreign or local travel, sources told. Delhi has reported its second case.