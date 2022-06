ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಕೊರೊನಾ ಉಲ್ಬಣ: ಬೂಸ್ಟರ್ ಡೋಸ್ ಪಡೆಯುವವರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ

India

oi-Sunitha B

ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಕೋವಿಡ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಮತ್ತೆ ಉಲ್ಬಣಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು ಲಸಿಕೆಯತ್ತ ಜನ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದಿನ ವಾರಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಕಳೆದ ವಾರದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಬೂಸ್ಟರ್ ಡೋಸ್‌ ಪಡೆದವರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 44.3 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ.

ಮೇ ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯ 15 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 41.5 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಜೂನ್ ಮೊದಲ 15 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 47.5 ಲಕ್ಷ ಮೂರನೇ ಡೋಸ್‌ಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕೃತ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ. ಕಳೆದ ಗುರುವಾರ ದೇಶ 12,213 ಹೊಸ ಕೋವಿಡ್ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರ ಬಳಿಕ ಬೂಸ್ಟರ್ ಡೋಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸೋಂಕಿತರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲು ಮತ್ತು ಸಾವುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿವೆ.

CoWIN ಪೋರ್ಟಲ್‌ನಲ್ಲಿನ ದತ್ತಾಂಶದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಐದು ಮಹಾನಗರಗಳು ಕಳೆದ ವಾರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾದ ಬೂಸ್ಟರ್ ಡೋಸ್‌ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸರಾಸರಿ 77.9 ಶೇಕಡಾ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಕಂಡಿವೆ ಎಂದು ಡೇಟಾ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ 212.5 ಶೇಕಡಾ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ.

ಈ ತಿಂಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಹರ್ ಘರ್ ದಸ್ತಕ್ ಅಭಿಯಾನ 2.0 ಮೂಲಕ ವಯಸ್ಸಾದ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಬೂಸ್ಟರ್ ಡೋಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸರ್ಕಾರ ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದು 12 ಮತ್ತು 17 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಎರಡು ಡೋಸ್‌ಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಹ ಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

English summary

Covid cases are on the rise across the country and people are focusing on the vaccine. The number of booster doses given last week increased by 44.3 percent compared to the previous week.