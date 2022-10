ಅಕ್ಟೋಬರ್ 31 ರಿಂದ ಮೈಸೂರು-ಕೊಚ್ಚಿ ವಿಮಾನ ಸೇವೆ ಸ್ಥಗಿತ

India

oi-Sunitha B

ಕಳೆದ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಂದ ಕಳಪೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ದೂರಿನಿಂದಾಗಿ ಅಲಯನ್ಸ್ ಏರ್ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಮೈಸೂರು-ಬೆಂಗಳೂರು-ಕೊಚ್ಚಿ ವಿಮಾನ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣದಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸೋಮವಾರದಿಂದ (ಅಕ್ಟೋಬರ್ 31) ವಿಮಾನಗಳ ಹಾರಾಟವನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೈಸೂರು-ಕೊಚ್ಚಿ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸುವ ಈ ಹಠಾತ್ ನಿರ್ಧಾರ ಎರಡು ನಗರಗಳ ನಡುವೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಅನೇಕ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ.

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವಿಮಾನ ಸಂಪರ್ಕ ಯೋಜನೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರು-ಮೈಸೂರು-ಕೊಚ್ಚಿ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಜನರಿಗೆ ವರದಾನವಾಗಿತ್ತು. ಈ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಮಾರ್ಚ್ 31, 2019 ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಕೇವಲ ಒಂದು ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಚ್ಚಿ ಅಥವಾ ಮೈಸೂರು ತಲುಪಬಹುದಿತ್ತು.

ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸಂಖ್ಯೆ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾದ ಕಾರಣ ಮೈಸೂರು ಮತ್ತು ಕೊಚ್ಚಿ ನಡುವಿನ ವಿಮಾನ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು.

ಮೈಸೂರು ಮತ್ತು ಕೊಚ್ಚಿ ನಡುವಿನ ವಿಮಾನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯು ವ್ಯಾಪಾರ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಮೈಸೂರು ಮತ್ತು ಕೇರಳ ನಡುವೆ ತಡರಾತ್ರಿ ಬಸ್ ಸೇವೆಗಳಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ, ವಿಮಾನ ಸೇವೆಗಳು ವ್ಯಾಪಾರ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಂದ ಕಳಪೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ದೂರಿನಿಂದಾಗಿ ಈ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಆಗಾಗ ಹಾರಾಡುವ ಜೋಮನ್ ವರ್ಗೀಸ್, ಅವರಂತಹ ಜನರು ಒಂದು ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಗಮ್ಯಸ್ಥಾನವನ್ನು ತಲುಪಲು ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡರು. ಮುಂಗಡ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದಾಗ ವಿಮಾನ ದರಗಳು 2,000 ರೂ.ನಿಂದ 2,500 ರೂ. ಇರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಈ ಪ್ರಯಾಣ ಬಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಎಂಟರಿಂದ ಒಂಬತ್ತು ಗಂಟೆಗಳು ಮತ್ತು ರೈಲಿನಲ್ಲಿ 12 ಗಂಟೆಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ಮುಂದಿನ ಆರು ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಲಯನ್ಸ್ ಏರ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಆರ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದಾಗ, ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಕಳಪೆ ಆಕ್ಯುಪೆನ್ಸಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರಿಂದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. "ಆದಾಗ್ಯೂ, ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಪುನರಾರಂಭಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಸದರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಇತರ ಸೇವಾ ಪೂರೈಕೆದಾರರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ'' ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

English summary

Mysore-Bangalore-Kochi flight services operated by Alliance Air have been suspended with immediate effect due to complaints from passengers over the last few months about the poor system.