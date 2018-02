ಅತ್ಯಾಚಾರಕ್ಕೆ ವಿರೋಧ: ಅಪ್ರಾಪ್ತೆಯನ್ನು ಸಜೀವವಾಗಿ ಸುಟ್ಟ ಕಾಮುಕ

ರಾಜಗಢ, ಫೆಬ್ರವರಿ 12: ಅತ್ಯಾಚಾರ ಎಸಗಲು ಅಡ್ಡಿ ಪಡಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ದಲಿತ ಬಾಲಕಿಯನ್ನು ಕಾಮುಕನೊಬ್ಬ ಸಜೀವವಾಗಿ ಸುಟ್ಟ ಘಟನೆ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಸುಸ್ತಾನಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.

ಸುಟ್ಟ ಗಾಯಗಳಿಂದಾಗಿ ಬಾಲಕಿ ಚಿಂತಾಜನಕ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. 13 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ನೀಡಿದ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ತಾನು ಅತ್ಯಾಚಾರಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಆತ ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಸೀಮೆ ಎಣ್ಣೆ ಸುರಿದು ಸುಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಎಂದಿದ್ದಾಳೆ.

Rajgarh (Madhya Pradesh): Minor Dalit girl torched, allegedly after she resisted rape, victim says, 'he threw kerosene on me & then lit fire.' Police say, 'case has been registered and teams are looking for the accused.' (11.02.2018) pic.twitter.com/rXITl1Zg3L