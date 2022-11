ಶೀಘ್ರವೇ ದೆಹಲಿ ಸರ್ಕಾರದ 30,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹುದ್ದೆಗಳ ಭರ್ತಿ

India

ನವದೆಹಲಿ, ನವೆಂಬರ್‌ 7: ದೆಹಲಿ ಅಧೀನ ಸೇವೆಗಳ ಆಯ್ಕೆ ಮಂಡಳಿಯು (ಡಿಎಸ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಬಿ) ತನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ವೇಗವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮಾನವಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದರೊಂದಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ದೆಹಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ 30,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸರ್ಕಾರಿ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ಭರ್ತಿಯನ್ನು ತ್ವರಿತಗೊಳಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.

ಡಿಎಸ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಬಿ ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಕಾಯಂ ಸರ್ಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಗುತ್ತಿಗೆ ನೌಕರರನ್ನು ನೇಮಿಸಲು ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷದ (ಎಎಪಿ) ಸರ್ಕಾರದ ಧೋರಣೆಯಿಂದಾಗಿ 2013 ರಿಂದ ಈ ಹುದ್ದೆಗಳು ಖಾಲಿಯಾಗಿವೆ.

ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಗವರ್ನರ್ ವಿಕೆ ಸಕ್ಸೇನಾ ಅವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಡಿಎಸ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಬಿಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ವರ್ಗಗಳ 117 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವಂತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದ್ದರು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದು ಎರಡು ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲಿದೆ ಎಂದು ಡಿಎಸ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಬಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ವರ್ಷದ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಗವರ್ನರ್ ನಿರ್ಧಾರದ ಮೂಲಕ ರಚಿಸಲಾದ ಹುದ್ದೆಗಳು ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸಹಾಯಕ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು, ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು, ಕಾನೂನು ಸಹಾಯಕರು ಮತ್ತು ಗುಮಾಸ್ತ, ಎಂಟಿಎಸ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

ಈ 117 ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಡಿಎಸ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಬಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಪೂರ್ಣ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರು, ದಾದಿಯರು, ಅರೆವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ದೈಹಿಕ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಾವಿರಾರು ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಂದರ್ಶನಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ನಡೆಸುವ ಈವರೆಗಿನ ಹಿಂದುಳಿದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.

ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಗವರ್ನರ್ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ ದೆಹಲಿಯ ಜನರಿಗೆ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯ ಹಲವಾರು ಸರ್ಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲಿನ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅತಿಯಾದ ವಿಳಂಬದ ಬಗ್ಗೆ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಮತ್ತು ಅಸಮಾಧಾನವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಗವರ್ನರ್‌ ಸಕ್ಸೇನಾ ಅವರು ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅಂತಹ ಶಾಶ್ವತ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವ ವಿಷಯವನ್ನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

1996 ರ ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ಧಾರದ ಮೂಲಕ ಜಿಎನ್‌ಸಿಟಿಡಿ, ಎಂಸಿಡಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯಮಗಳ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳಿಗೆ ನೇಮಕಾತಿಗಾಗಿ ಗ್ರೂಪ್ 'ಬಿ' (ನಾನ್-ಗೆಜೆಟೆಡ್) ಮತ್ತು ಗ್ರೂಪ್ 'ಸಿ' ಗಾಗಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು ಡಿಎಸ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಬಿಗೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ.

English summary

The Delhi Subordinate Services Selection Board (DSSSB) is expected to expedite the filling of more than 30,000 government vacancies, mainly in the education and health departments of the Delhi government, with additional manpower to discharge its duties more efficiently and expeditiously.