ಮೊರ್ಬಿ ಸೇತುವೆ ಕುಸಿತ ದೇವರ ಕೃತ್ಯ: ಒರೆವಾ ಮ್ಯಾನೇಜರ್

oi-Mamatha M

ಅಹಮದಾಬಾದ್, ನ. 02: 135 ಜನರ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣವಾದ ಮೊರ್ಬಿ ಸೇತುವೆ ಕುಸಿತದ ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಬಂಧಿತರಾಗಿರುವ ಒರೆವಾ ಗ್ರೂಪ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಒಬ್ಬರು ಈ ದುರಂತವನ್ನು "ದೇವರ ಕೃತ್ಯ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಸೇತುವೆ ಕುಸಿತದ ದುರಂತದ ಆರೋಪಿಯ ಪರ ವಕೀಲರೊಬ್ಬರು ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಇದು ದೇವರ ಕೃತ್ಯ ಹೀಗಾಗಿ ಆರೋಪಿಗಳ ಬಂಧನ ಸರಿಯಲ್ಲ ಎಂದು ವಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಟರ್ ವಕೀಲ ಎಚ್. ಎಸ್. ಪಾಂಚಾಲ್, "ಒರೆವಾ ಕಂಪನಿಯ ಇಬ್ಬರು ಮ್ಯಾನೇಜರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಬಂಧಿತ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಒಬ್ಬರು ಇದು 'ದೇವರ ಕೃತ್ಯ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮೊರ್ಬಿ ದುರಂತ ಆಕಸ್ಮಿಕವಲ್ಲ, ಘೋರ ಕೊಲೆ ಎಂದ ಎಎಪಿ

''ವಿಧಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ (ಎಫ್‌ಎಸ್‌ಎಲ್) ವರದಿಯಲ್ಲಿ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿ (ಐಒ) ಸೇತುವೆಯ ಕೇಬಲ್‌ಗಳು ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೇತುವೆಯ ಓಡಾಡುವ ಜಾಗವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಕೇಬಲ್‌ಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚುವುದನ್ನು ಸಹ ಮಾಡಲಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ" ಎಂದು ವಕೀಲ ಎಚ್. ಎಸ್. ಪಾಂಚಾಲ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮೊರ್ಬಿ ಸೇತುವೆಯ ಕೇಬಲ್ ತಂತಿಗಳು ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿಯುತ್ತಿವೆ ಮತ್ತು ಜನರು ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ಸೂಕ್ತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದೆ.

English summary

Morbi bridge collapse tragedy is an act of god, Oreva manager said to court through one of the lawyers defending an accused. know more.