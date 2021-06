ಮಾದರಿ ಬಾಡಿಗೆ ಕಾಯಿದೆಗೆ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದ ಸಮ್ಮತಿ, ಏನಿದರ ಪ್ರಯೋಜನ?

India

oi-Mahesh Malnad

ನವದೆಹಲಿ, ಜೂನ್ 2: ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿಂದು ನಡೆದ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಹತ್ವದ ತೀರ್ಮಾನ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ಮಾದರಿ ಬಾಡಿಗೆ ಕಾಯಿದೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳು/ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ವಿತರಿಸಲು ಮತ್ತು ಹೊಸ ಕಾಯಿದೆ ತರುವ ಅಥವಾ ಹಾಲಿ ಇರುವ ಬಾಡಿಗೆ ಕಾಯಿದೆಗೆ ಸೂಕ್ತ ತಿದ್ದುಪಡಿ ತರುವ ಮೂಲಕ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಂಪುಟ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.

ಇದು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಕಾನೂನು ಚೌಕಟ್ಟು ಒದಗಿಸಲು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಅದರ ಒಟ್ಟಾರೆ ವೃದ್ಧಿಗೂ ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ.

Union Cabinet approves the Model Tenancy Act for circulation to all States/Union Territories for adaptation by way of enacting fresh legislation or amending existing rental laws suitably

ಮಾದರಿ ಬಾಡಿಗೆ ಕಾಯಿದೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಚಲನಶೀಲ, ಸುಸ್ಥಿರ ಮತ್ತು ಸಮಗ್ರ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ರೂಪಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಎಲ್ಲಾ ಆದಾಯ ಗುಂಪುಗಳಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾಡಿಗೆ ವಸತಿ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆ ಮೂಲಕ ಮನೆಯಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುತ್ತದೆ. ಮಾದರಿ ಬಾಡಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆಯು ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಗಳನ್ನು ಕ್ರಮೇಣ ಔಪಚಾರಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯತ್ತ ವರ್ಗಾಯಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಾಂಸ್ಥಿಕಗೊಳಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.

ಮಾದರಿ ಬಾಡಿಗೆ ಕಾಯಿದೆ ಬಾಡಿಗೆ ವಸತಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ ಮನೆಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ. ಭಾರಿ ವಸತಿ ಕೊರತೆಯನ್ನು ನೀಗಿಸಲು ವ್ಯಾಪಾರಿ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆ ವಸತಿಗಳಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಗೆ ಇದು ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.

English summary

Modi government has approved the Model Tenancy Act for circulation to all States / Union Territories for adaptation by way of enacting fresh legislation or amending existing rental laws suitably.