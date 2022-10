2023ಕ್ಕೆ ಮಿಷನ್‌ ಚಂದ್ರಯಾನ ಪ್ರಾರಂಭ: ಇಸ್ರೋ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸೋಮನಾಥ್‌

India

ನವದೆಹಲಿ, ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ 23: ಭಾರತೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ (ಇಸ್ರೋ) ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾ.ಎಸ್. ಸೋಮನಾಥ್ ಅವರು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಜೂನ್‌ನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಚಂದ್ರಯಾನ-3 ಮಿಷನ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಭಾನುವಾರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಸೋಮನಾಥ್, ಮಿಷನ್ ಚಂದ್ರಯಾನ- 3 ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದ ಜೂನ್‌ನಲ್ಲಿ ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಲು ಬಹುತೇಕ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಚಂದ್ರಯಾನ-3 ಬಹುತೇಕ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಏಕೀಕರಣ ಮತ್ತು ಪರೀಕ್ಷೆ ಬಹುತೇಕ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಇನ್ನೂ, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿವೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಮಾಡಲು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ. ಎರಡು ಸ್ಲಾಟ್‌ಗಳು ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಜೂನ್‌ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿವೆ. ಉಡಾವಣೆಗಾಗಿ ನಾವು ಜೂನ್ (2023) ಸ್ಲಾಟ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಇಸ್ರೋದಿಂದ 36 ಬ್ರಾಡ್‌ಬ್ಯಾಂಡ್ ಉಪಗ್ರಹಗಳ ಮೊದಲ ವಾಣಿಜ್ಯ ಉಡಾವಣೆ

ಭಾನುವಾರ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಶ್ರೀಹರಿಕೋಟಾದಲ್ಲಿರುವ ಸತೀಶ್ ಧವನ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ 36 ಸಂವಹನ ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಇಸ್ರೋದ ಅತ್ಯಂತ ಭಾರವಾದ ರಾಕೆಟ್, ಎಲ್‌ವಿಎಂ3-ಎಂ2/ಒನ್‌ವೆಬ್ ಇಂಡಿಯಾ-1 ಮೂಲಕ ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಡಾ ಎಸ್ ಸೋಮನಾಥ್ ಮಾಧ್ಯಮಗಳನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.

36 ಉಪಗ್ರಹಗಳ ಪೈಕಿ 16 ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಬೇರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಉಳಿದ 20 ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಲಾಗುವುದು. ನ್ಯೂಸ್ಪೇಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಇಲಾಖೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಉದ್ಯಮವಾಗಿದ್ದು, ಭಾರ್ತಿ ಬೆಂಬಲಿತ ಒನ್‌ ವೆಬ್‌, ಲೋ ಅರ್ಥ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಉಪಗ್ರಹ ಸಂವಹನ ಕಂಪನಿಯೊಂದಿಗೆ ಎರಡು ಉಡಾವಣಾ ಸೇವಾ ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದೆ.

